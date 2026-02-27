Australac jeo kobasice pa umro nakon alergijske reakcije: 'On je bio prvi ovakav slučaj u svijetu'

Prošle su gotovo četiri godine od slučaja koji na prvu nije djelovao neobično, ali se kasnije pokazao kao prvi takav u povijesti. Šesnaestogodišnji Jeremy Webb preminuo je tijekom kampiranja s prijateljima na plaži MacMasters u lipnju 2022. godine. Nakon što je pojeo goveđe kobasice za večeru, počeo je teško disati. Prijatelji su mu pokušali pomoći, no srušio se i kasnije preminuo u bolnici. Iako se isprva vjerovalo da je uzrok smrti bio težak napadaj astme, istraga mrtvozornika otkrila je šokantnu istinu, piše The Guardian.

Gotovo dvije godine kasnije, zamjenica državnog mrtvozornika Novog Južnog Walesa, Carmel Forbes, presudila je da je Jeremy umro od "anafilaksije uzrokovane alergijom na meso sisavaca nakon ugriza krpelja, što je izazvalo akutno pogoršanje astme". Anafilaktička reakcija na kobasice pokrenula je fatalni lanac događaja koji je doveo do gušenja.

​- Bez anafilaksije, astma ne bi uzrokovala njegovu smrt - pojasnila je Forbes na sudu, naglašavajući da je alergija bila primarni okidač. Jeremy Webb tako je postao prva potvrđena žrtva ove vrste alergije u Australiji.

Što je alfa-gal sindrom?

Alergija od koje je Jeremy patio, poznata kao alfa-gal sindrom, po život je opasna reakcija na crveno meso i druge proizvode životinjskog podrijetla. Uzrokuju je ugrizi krpelja koji u ljudski krvotok unose molekulu šećera zvanu alfa-gal. Imunološki sustav na nju može razviti antitijela, što dovodi do alergijske reakcije pri konzumaciji mesa. Za razliku od većine alergija na hranu, reakcije se obično javljaju s odgodom, često dva do deset sati nakon jela. Istragom je utvrđeno da su Jeremyja krpelji opetovano grizli tijekom djetinjstva koje je provodio kampirajući.

Jeremyjevi roditelji, Myfanwy i Johnathan Webb, inzistirali su na istrazi kako bi podigli svijest o opasnostima ove bolesti, za koju mnogi nikad nisu čuli. Tijekom suđenja otkriveno je da je Jeremy ranije bio hospitaliziran zbog sličnih simptoma, što je opisano kao "propuštena prilika" za dijagnozu koja mu je mogla spasiti život.

​- Isprva sam to doživljavala kao intoleranciju na hranu, a ne kao alergiju koja te može ubiti anafilaksijom - izjavila je njegova majka.

Nasljeđe koje će spašavati živote

Presuda je obitelji donijela odgovore, ali i priliku da Jeremyjeva priča spasi druge.

​- Tijekom života Jeremy je pozitivno utjecao na prijatelje, obitelj i neznance. I sada nastavlja činiti razliku spašavajući živote u budućnosti - rekla je Myfanwy Webb.

Njegov otac dodao je kako se nada da će bolja edukacija spriječiti ovakve tragedije.

​- Ako ove promjene mogu spriječiti da drugi pacijenti umru od alfa-gala, onda je to sve što želimo. Ne želim da ijedan drugi roditelj mora proći kroz ovo.

Profesorica Sheryl van Nunen, klinička imunologinja i alergologinja u Nacionalnom centru izvrsnosti za alergije, navela je da je upoznata sa samo još jednim sličnim slučajem u svijetu – smrću 47-godišnjeg pilota iz New Jerseyja 2024. godine.