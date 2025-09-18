Australija postavila cilj smanjenja emisija plinova do 2035. niže od očekivanog

Australija je u četvrtak postavila svoj cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za 2035. godinu na 62 do 70 posto u odnosu na razine iz 2005. godine, što je niže od brojke koju je izvorno preporučilo državno tijelo za klimatske promjene. Ujedinjeni narodi zatražili su od zemalja da do kraja rujna dostave svoje klimatske planove, tzv. Nacionalno određene doprinose (NDC), kako bi se njihovi napori mogli procijeniti prije samita COP30 u studenome u Brazilu.

Australija je jedna od zemalja s najvećim emisijama stakleničkih plinova po stanovniku, uglavnom zbog svoje industrije.

Postavljeni cilj manji je od raspona od 65 do 75 posto kojeg je modeliralo Ministarstvo financija, a izvorno predložilo Povjerenstvo za klimatske promjene, neovisno tijelo koje savjetuje vladu o klimatskoj politici.

"Cilj mora biti i ambiciozan i ostvariv. Cilj iznad 70 posto nije ostvariv, odabrali smo najvišu razinu ambicije koja je ostvariva", rekao je ministar za klimatske promjene i energetiku Chris Bowen na konferenciji za novinare u četvrtak.

Australski premijer Anthony Albanese također je najavio pet milijardi australskih dolara (2,81 milijardu eura) pomoći industrijskim postrojenjima u procesu dekarbonizacije, kao i dvije milijarde australskih dolara za državnu Korporaciju za financiranje čiste energije, s ciljem smanjenja cijena električne energije.

"Nismo najveći zagađivač niti najveće gospodarstvo, ali naša predanost u borbi protiv klimatskih promjena je važna. Važna je našim susjedima, našem gospodarstvu i važna je za zemlju koju ćemo ostaviti našoj djeci", rekao je Albanese.

Od klimatskih ciljeva dostavljenih UN-u, Ujedinjeno Kraljevstvo istaknulo se najambicioznijim ciljem - smanjenjem emisija za 78 posto u odnosu na razinu iz 2005. godine.