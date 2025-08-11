Australija priznaje palestinsku državu već u ponedjeljak?

Premijer Anthony Albanese mogao bi potpisati priznanje u roku od nekoliko dana nakon redovnog sastanka kabineta u ponedjeljak, piše Sydney Morning Herald, pozivajući se na neimenovane izvore. Ured premijera Albanesea nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Francuska i Kanada prošlog su mjeseca izjavile da planiraju priznati palestinsku državu, dok je Velika Britanija izjavila da će slijediti njihov primjer osim ako Izrael ne riješi humanitarnu krizu na palestinskim teritorijima i ne postigne primirje.

Izrael je osudio odluke zemalja da podrže palestinsku državu, rekavši da će taj potez biti nagrada Hamasu, koji vlada Gazom.

Netanyahu je u nedjelju novinarima rekao da je većina izraelskih građana protiv osnivanja palestinske države jer misle da će to donijeti rat, a ne mir.

Albanese poziva na rješenje s dvije države, a njegova vlada lijevog centra podržava pravo Izraela na postojanje unutar sigurnih granica i pravo Palestinaca na vlastitu državu.

„Rekao sam da je pitanje kada, a ne hoće li“, rekao je Albanese novinarima u subotu na Novom Zelandu o stavu svoje vlade o palestinskoj državi.