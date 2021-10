Cilj Australije je postići ugljičnu neutralnost do 2050. godine, rekao je u utorak premijer Scott Morrison, ali se taj cilj neće prenijeti u zakon već će se oslanjati na potrošače i tvrtke koje potiču smanjenje emisija.

Usvajanje tog cilja ublažit će međunarodne kritike upućene Australiji jer se ranije odbila pridružiti zemljama poput Velike Britanije i Sjedinjenih Država u obećanju nulte stope emisije ugljika do 2050. godine uoči klimatskog samita COP26 u Glasgowu od 31. listopada do 12. studenog.

Australija je jedna od najvećih svjetskih emitera stakleničkih plinova po glavi stanovnika i značajan izvoznik fosilnih goriva poput ugljena. Morrison je rekao da će Australija postići nultu emisiju većinom kroz tehnološki razvoj i vladino ulaganje od ukupno 20 milijardi australskih dolara.

Ulaganje, kaže Morrison, smanjit će troškove tehnologije kao što je čisti vodik, što će povećati njegovu uporabu.

Morrison je nastojao umanjiti svaku prijetnju domaćoj industriji i radnim mjestima kao posljedicu smanjenja emisija.

"Australci žele odgovor na klimatske promjene. Oni poduzimaju mjere protiv klimatskih promjena, ali također žele zaštititi svoja radna mjesta i sredstva za život. Također žele smanjiti životne troškove", rekao je Morrison novinarima u Canberri.

"I ja želim zaštititi australski način život, osobito u ruralnim i regionalnim područjima. Australski način života je jedinstven."

No dodao je da Canberra neće mijenjati svoj cilj smanjenja emisija za 26 do 28 posto do 2030. godine u odnosu na razine iz 2005.

Međutim, tvrdi da će Australija premašiti taj cilj i smanjiti emisije za 30 do 35 posto do 2030.

Morrison je dugo tražio potporu za cilj o nultoj stopi emisije ugljika od svog mlađeg koalicijskog partnera, Nacionalne stranke, čija se regionalna moć oslanja na poljoprivredu i rudarstvo i dugo se protivila klimatskim politikama.

Ipak, stranka je u nedjelju rekla da će podržati cilj nulte emisije štetnih plinova.