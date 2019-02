Australka u Hrvatskoj: 'Sinovi mi zavide, i oni žele živjeti tu'

Robyn Vulinović Sisarić je Australka irskih korijena koja se trajno nastanila u Splitu prije sedam godina. Cijeli svoj radni vijek provela je u Australiji, a onda je prije 15-ak godina odlučila odseliti se u Toskanu u Italiji da bi se potom preselila u Hrvatsku.

U Australiji je bila udana za Hrvata iz Podgore, koji je preminuo, tako da je u Europu stigla sama. Danas, iako ima 73 godine i u mirovini je, ova vitalna Australka nema mira te i dalje radi punom parom. Po dolasku u Split upoznala je i svog drugog supruga.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204719 / Australka koja je došla živjeti u Split]

- Bavim se turizmom i osmišljavam turistima, koji su pretežno iz Australije i Novog Zelanda, program boravka u Hrvatskoj. Ali ne vodim ih samo na neka razvikana turistička mjesta, nastojim im naći lokacije o kojima se ne zna puno i u restorane gdje se dobro jede i pije. Zato se taj moj program zove "My hidden Croatia" (moja skrivena Hrvatska prev., op.a.) - kaže nam Robyn koja je sa pokojnim suprugom u Australiji radila na plantaži duhana, a 17 godina imali su i svoj talijanski restoran u Gold Coastu.

'Hrvatska ima puno potencijala...'

Kaže nam kako je vrlo svjesna situacije u Hrvatskoj jer ljudi ne primaju plaće ili plaće ne primaju na vrijeme, ali taođer kaže kako, ukoliko nema posla, treba pokušati sam za sebe nešto stvoriti jer drži da Hrvatska ima puno potencijala.

Foto: Privatni album

- Ja sam Hrvatsku upoznala davno kao mlada nevista, dobro poznajem ovaj mentalitet i meni se ovdje sviđa više nego u Australiji. Tamo je prekrasno, imam sinove i unuke, ali meni je ovdje ljepše. Baš sam prije mjesec dana išla tamo i jedva sam čekala doći natrag u Hrvatsku. Tamo se puno radi, jer svi žele imati najljepše i najbolje. A da bi se imalo i muž i žena trebaju puno raditi. Nema se dovoljno vremena za život i za obitelj. Suprug i ja u restoranu smo radili cijeli dan, teško smo radili. Smatram da u poslu uvijek treba dati sve od sebe, raditi puno i biti korektan prema onima s kojima radiš. To je najvažnije, i to je garancija uspjeha. Gosti moraju vidjeti da si dao sve od sebe. I glas o tome će se čuti. To je i danas moj moto. Ja neću gostima preporučiti nešto što nisam vidjela vlastitim očima. I oni to cijene. Zato uvijek imam posla. Meni ne treba reklama - kaže nam Robyn dodajući kako njoj ne treba nikakav luksuz jer uživa u sitnicama.

'Hrana je predivna, a tek sunce i more... Ovdje je raj'

- Ovdje je sezonska hrana predivna, nije ubrana zelena i bezukusna. A tek ovo sunce i more. To su jednostavne stvari koje ne možeš kupiti. Ovdje je sporiji život i za nas koji smo došli iz Australije, ovdje je raj. Ja vidim puno potencijala za biznis u ovoj zemlji, ali mladi trebaju imati više inicijative. Dosta mladih imaju visoke škole, vrlo su pametni i inteligentni, ali oni traže posao, a nema dovoljno posla. Vrijeme je da misle sami za sebe, da sami sebi nešto pokušaju stvoriti. Mi smo u Australiji naučili tako razmišljati već kroz školovanje, mi ne čekamo na posao, to je velika razlika - kazuje nam Robyn koja radi kao menadžerica za australske agencije i radi na proviziju.

Susrela se, kaže, s ovdašnjom birokracijom, najviše oko rješavanja papira potrebnih za boravak u Hrvatskoj, ali nakon što je shvatila kako stvari u MUP-u funkcioniraju, sve je brzo riješila.

'I sinovi žele doći živjeti u Hrvatsku. Zavide mi'

- Tu u Splitu, na Firulama sam bila i na operaciji. Jako sam bila zadovoljna i bolnicom i tretmanom. U Australiji je zdravstveni sustav isti kao i tu. Ako imate privatno zdravstveno osiguranje nećete čekati, ali ako idete u državnu bolnicu čeka se kao i tu. Nema nikakve razlike - kaže Robyn koja ima dva sina i obojica su izrazila želju da dođu živjeti u Hrvatsku, čije državljanstvo imaju po ocu.

Foto: Privatni album

- Zavide mi gdje živim, a kako i ne, pa tko može platiti ovu ljepotu! Mnogi nisu ni svjesni što imaju, pa nije ni u drugim državama puno bolje. Evo, na jugu Italije 55 posto ljudi je bez posla, isto se loše živi. Ali treba uvijek ostati pozitivan i sve će riješiti. Treba uvijek razmišljati što bi se moglo napraviti. Ja sam boraveći na Visu otkrila ljekovitosti smilja. I nakon toga nisam imala mira, stalno sam o tome mislila što bi se moglo napraviti. Tako sam se povezala s ljudima iz Zagreba koji imaju svoje plantaže u Dalmaciji i trenutačno s njima razgovaram o nekoj liniji vlastitih krema. Pa ćemo vidjeti kamo će njih, odnosno nas to odvesti – kazuje nam Robyn koja smatra da se svugdje krije neka poslovna prilika samo treba o tome razmišljati.

- U Dalmaciji često čujem kako je prije bilo bolje. Ali, ja sam prvi put došla u Hrvatsku, u Podgoru, '69. godine s pokojnim suprugom, još je bila Jugoslavija. Prva riječ koju sam naučila, a koju je moja svekrva stalno govorila, bila je 'lupeži'. A tako je i danas - smije se Robyn.

Tema: Hrvatska