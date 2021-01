Australske vlasti intenzivno tragaju za golubom koji je neovlašteno ušao u njihovu zemlju. Pretpostavlja se da je došao švercajući se na teretnom brodu kao slijepi putnik.

Kad ga uhvate, predstavnici Ministarstva za agrokulturu, vodu i okoliš namjeravaju ga eutanazirati. Procijenili su da bi mogao biti prijetnja za javno zdravstvo. Iako se ne zna ima li ikakve bolesti.

Nestanak ovog goluba, koji se sada predstavlja kao Joe, prijavljen je u američkoj saveznoj državi Oregon krajem listopada.

Joe je ondje sudjelovao na važnim golubljim utrkama i pokazao se kao veoma talentiran i predan sportaš.

Što ga je nagnalo da preko noći napusti trenera i pobjegne od svijetala reflektora i svog tog presinga, možemo samo nagađati.

Pretpostavlja se da je u azilu u Australiji već barem mjesec, dva. Primijećen je u Melbourneu.

Kako javlja BBC koji pomno prati ovaj slučaj, građanin imena Kevin Celli-Bird imao je bliski susret s njim u svom dvorištu 26. prosinca. Još pod dojmom, lokalnim novinarima ispričao je:

- Bio je prilično mršav pa sam zgnječio suhi biskvit i ostavio mu ga vani - izjavio je za novinsku agenciju AP.

Kad je njegovo iskustvo izašlo na naslovnicama, Birda je kontaktirala policija zabrinuta za javno zdravlje Australije i zatražila da im kaže u kojem je smjeru optuženik otišao.

Nedugo zatim vlasti su pokrenule temeljitu, intenzivnu potragu. Izdale su i priopćenje u kojem se ne libe goluba Joea oštro prozvati da predstavlja direktan biosigurnosni rizik ptičjoj populaciji Australije.

I sve zato što nije došao s papirima i prošao kontrolu na aerodromu i carini ili gdje već ptice danas obavljaju check-in.

A da bi došao iz Oregona u Australiju, morao je preći Pacifički ocean što bi značilo da je iza njega nevjerojatnih 12 tisuća kilometara.

Ali to nije sve.

Prema ravnozemljaškim kalkulacijama, Joe je prešao najmanje 27.000 kilometara (!). U slučaju da se kretao po ravnoj ploči, a ne po globusu, golub morao ići od Oregona do New Yorka preko Europe do Kazahstana pa onda kroz Kinu i Filipine do Australije.