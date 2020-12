Najbrži hrvatski golub: Ja sam Darko, pernati Bolt, Usain Bolt

Fascinantno mi je bilo razmišljati kako se ti golubovi vraćaju kući sa stotina kilometara udaljenih lokacija. Danas ih imam 127. U ruci sam držao goluba od 1,6 milijuna eura, kaže nam Darkov vlasnik

<p>Golub Darko najbrži je golub listonoša u Hrvatskoj. Osvojio je sve što se osvojiti da, iako će u svojoj letačkoj karijeri zasigurno još puno puta briljirati. Kada bi ga njegov vlasnik odlučio prodati na prestižnoj aukciji Pipa Raising Pigeon, bio bi bogat čovjek. </p><p>No, ne pada mu na pamet, jer golubovi listonoše za vlasnika<strong> Petra Radolovića (43)</strong> iz Valbandona znače ljubav i samo to. Njegovi golubovi odradili su brojne utrke do Mađarske, Poljske i Austrije te natrag, preletjeli cijelu državu i Crnu Goru i vratili se kući. </p><h2>Lete i do 800 kilometara</h2><p>- Taj hobi strastveno moraš voljeti a ja ga volim još od djetinjstva kada sam kao šestogodišnji dječak zaljubljeno gledao te ptice. Nabavio sam par golubova u prvom razredu osnovne škole od susjeda i tako je sve počelo. Moram obavezno spomenuti obitelj Milović iz Belgije bez koje ja danas ne bi bio tu gdje jesam jer su mi pomogli uvesti me u taj svijet i postali smo veliki prijatelji. Moj golub Darko dobio je ime upravo po prijatelju Darku Miloviću. Puno je odricanja i puno rada s tim pticama a veliku podršku imam od supruge Mirne koja trpi sve ove godine moje “gluposti”. Fascinantno mi je bilo razmišljati kako se ti golubovi vraćaju kući sa stotina kilometara udaljenih lokacija. Danas ih imam 127 i to su vrhunske ptice koje traže puno tvoga vremena,puno odricanja,treniranja i rada da bi postali prvaci - priča Radolović. </p><h2>Puno odricanja</h2><p>Objašnjava da su to isključivo listonoše te da je ta vrsta najrasprostranjenija u svijetu. </p><p>- Svima je zajedničko da se vraćaju kući, a ljudi su ih specijalizirali za utrke: kratke od 100 do 400 km, srednje od 300 do 600 km i duge pruge do 750 km, a postoje i maratoni gdje golubovi lete do 1500 km, od mjesta puštanja do svog doma. Mi smo se u Hrvatskoj specijalizirali uglavnom za te kratke utrke, a najdalje što moji su moji golubovi letjeli je oko 800 kilometara. Zbog korona virusa ove godine nismo mogli prelaziti granicu ali ove nadolazeće će biti moguće pustiti ih iz Crne Gore. Član sam kluba “Istra” Vodnjan i član Hrvatskog saveza golubova listonoša - objašanjava Petar. </p><h2>Ptice ratni heroji</h2><p>Nisu svi njegovi golubovi natjecatelji jer se, kako kaže, dijele među ostalim i na golubove za rasplod. </p><p>- Oni su pedigrirani te većinom dolaze od predaka iz Belgije koja je najpoznatija u tom sportu. Svi težimo nabavljati ptice od tamo. Njihovo porijeklo je toliko u tančine poznato da više znam o njima nego o sebi. Dosta golubova ima DNK analizu i to rade laboratorijski instituti u Belgiji. Uzmu se pera od majke i oca i radi se genom kod, pa se onda uzme mlado od tih golubova - ispričao nam je Darkov vlasnik. </p><h2>Točno poznaju svog vlasnika</h2><p>Iako je ova godina zbog korone i njima bila specifična, uspjeli su kao klub osvojiti titulu viceprvaka Hrvatske i klub je time ostvario svoj najveći uspjeh u trideset godina od kada postoji. Ono što je fascinantno kod tih ptica je da se uvijek vrate kući. </p><p>- Golub je vrlo pametna ptica i ne biste vjerovali, točno poznaje svog vlasnika. Kako se baš uvijek vrate, i dalje je misterij. Nitko nema precizan odgovor na to pitanje. Najviše se oslanjaju na promatranje terena i okoline i na zemljino magnetsko polje. Kao da imaju unutarnji navigacijski uređaj, no još nitko nije objasnio taj unutarnji magnet kojim golubovi detektiraju magnetno polje. Imaju te nevjerojatne sposobnosti brzine i orijentacije koje znanstvenici ni danas nisu u potpunosti otkrili - objašnjava Petar. </p><h2>Preko 300 utrka u krilima</h2><p>Na natjecanja se odvoze u specijaliziranim vozilima, a svaki je golub prije ulaska u kamion registriran, ima čip i matični prsten koji se na goluba stavlja dok je star šest dana.</p><p>Petar i njegovi golubovi iza sebe imaju nebrojeno prijeđenih kilometara i preko 300 utrka u kojima su osvajali većinom najbolja mjesta. </p><p>- Prije utrka odvajaju se mužjaci od ženki. Na kratko im se pokaže ženka, da bi se mužjaci tako natjerali da lete što brže od lokacije gdje su pušteni do doma gdje ih čeka ženka - dodao je. </p><p>Zapisi o golubovima listonošama postoje još od starog Rima gdje su ih koristili u bitkama. </p><p>- Postoji i dokumentarni film o golubu koji je spasio vojnike u jednoj bici u Prvom svjetskom ratu. Na kraju je taj golub proglašen ratnim herojem. Golub listonoša postiže brzinu 75 do 80 kilometara na sat. Moji golubovi su prošle godine iz Neuma do Pule doletjeli za samo 5 sati i 10 minuta, a to je zračne linije oko 400 kilometara - objašnjava nam Petar Radolović. </p><h2>'U rukama sam držao goluba od 1,6 milijuna eura'</h2><p>Jedan od golubova listonoša iz Belgije prodan je za nevjerojatnih 1,6 milijuna eura prije samo petnaestak dana.</p><p>- Strastveni zaljubljenici u tu vrstu ptica za goluba kojeg jako žele ne žale dati milijune. Belgijski uzgajivač Hok Van de Ewower prodao je tako golubicu New Kim (na slici lijevo) za 1,6 milijuna eura i to ponosnom kineskom poduzetniku i uzgajivaču, Xing Wei. To je trenutno najskuplji golub na svijetu. Držao sam tog goluba u rukama i radi se o vrhunski istreniranim pticama - kazao nam je Radolović. </p>