Australski premijer Morrison priznao je poraz na izborima

Australski premijer Scott Morrison u subotu je priznao poraz na parlamentarnim izborima, a oporbena Laburistička stranka trebala bi okončati gotovo desetogodišnju vladavinu konzervativaca, vrlo vjerojatno uz potporu neovisnih Zelenih.

Dosadašnji djelomični rezultati ukazuju na to da su birači u zapadnoj Australiji "kaznili" Morrisonovu liberalno-nacionalnu koaliciju, posebice u bogatijim urbanim središtima.

"Večeras sam razgovarao sa čelnikom oporbe i novim premijerom Anthonyjem Albaneseom. Čestitao sam mu na pobjedi na izborima", rekao je Morrison, odstupajući s mjesta čelnika svoje stranke.

Laburisti tek trebaju osvojiti 76 od 151 mjesta u donjem domu parlamenta, koliko im je potrebno za formiranje vlade, no objava konačnih rezultata mogla bi potrajati jer treba dovršiti prebrojavanje rekordnog broja glasova pristiglih poštom.

Još uvijek se ne zna hoće li Albeneseu za formiranje vlade trebati koalicija s neovisnim zastupnicima i manjim strankama.

Snažan dojam na birače ostavili su Zeleni i grupa neovisnih političara, koji su se u kampanji angažirali na politici integriteta, jednakosti i borbi protiv klimatskih promjena. To znači da bi sastav novog parlamenta mogao biti puno osjetljiviji na klimatske promjene od prethodnoga koji je podržavao Morrisonovu administraciju angažiranu na izvozu ugljena sve dok za to postoji potražnja.

Australske su vlasti svojedobno obećale da će postići neto nultu emisiju ugljika do 2050. godine. Premijer Scott Morrison je krajem prošle godine rekao da Australija ima plan za smanjenje emisija, no da se on neće odnositi na ukidanje velikih sektora fosilnih goriva te je istaknuo da se obvezao na izvoz ugljena sve dok postoji potražnja.

Laburisti lijevog centra imali su pristojnu prednost u istraživanju javnog mnijenja, premda su nedavna istraživanja pokazala da je liberalno-nacionalna vlada u zadnjem dijelu šestotjedne kampanje smanjila taj jaz.

Čelnik Zelenih, Adam Bandt, smatra da su za birače glavni problem predstavljala pitanja povezana s klimom i klimatskim promjenama.

"Laburisti i liberali pokušali su taj problem zataškati, no mi smo bili vrlo jasni u pogledu potrebe da se uhvatimo u koštac s problemima povezanim s klimom i s rješavanjem problema koji se odnose na proizvodnju ugljena i plina."

Dok su se laburisti usredotočili na nagli rast inflacije i spori rast plaća, Morrison se na samome kraju kampanje fokusirao na najnižu stopu nezaposlenosti u zemlji u gotovo pola stoljeća.

