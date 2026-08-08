Milinović opleo po Plenkoviću i zaprijetio prosvjedom, brzo mu stigao odgovor građana Gospića

Sami vještaci kažu da je nalaz vrlo ograničen i ne može se upotrijebiti za sudske sporove. To vještačenje je trebalo biti u veljači prošle godine, pa ponovljeno u travnju, pa u kolovozu, pa u rujnu, pa u svibnju ove godine. Moje pitanje glavnom državnom odvjetniku je zašto nije nije naložio ispitivanje opasnih kemikalija i u samom otpadu, jer su u podzemnim vodama pronađene. I nalaz vrlo jasno kaže da je vrlo vjerojatno da potječe od opasnog otpada, kazao je u Dnevniku Nove TV gradonačelnik Gospića Darko Milinović.

Gostujući u središnjoj informativnoj emisiji Milinović je govorio o nalazu i mišljenju vještaka i dopuni nalaza koje je Geotehnički fakultet u Varaždinu po nalogu Uskoka izradio za potrebe sudskog postupka koji se vodi protiv bračnog para Šincek i ostalih zbog nezakonitog postupanja s otpadom. Vještaci su imali zadatak analizirati uzorke otpada te odrediti je li opasan, analizirati uzorke tla na mjestu i oko samog odlagališta te analizirati uzorke podzemnih voda, a to su učinili na jednoj referentnoj lokaciji uzvodno te dvije nozivodno.

Pronašli su visoke koncentracije teških metala u tlu na samo odlagalištu i do 50 metara od njega te PFAS tzv. "vječne kemikalije" u podzemnoj vodi na obje lokacije i to povezali s utjecajem otpada.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Dakle, u podzemnim vodama imamo PFAS spojeve, imamo salmonelu i Escherichiu, a to u opasnom otpadu nije uvrđeno. Zašto nije naložio da se ispita postojanje PFAS spojeva u samom otpadu. Molim državnog odvjetnika da sudski spor bude brz i završi na odgovornima - kazao je, između ostalog Milinović i poručio da ga "vještačenje podsjeća na slučaj Agrokor" kao i da jedno vještačenje u sudskom sporu ne znači ništa.

- Poruka koju vještačenje šalje je bitna i trebamo je zapamtiti. Ništa novo nismo saznali, znali smo da onečišćenje postoji. Nismo znali brojke, ali nitko nije mislio da ćemo na tom dijelu saditi krumpir. Ono što je bitno je da je navedeno da daljnja onečišćenja u Gospiću ovise o sanaciji. To znači da je državni odvjetnik objavom ovoga je prebacio lopticu na premijera Plenkovića koji je sada odgovoran hoće li doći do novog onečišćenja. Ono što zabrinjava je da u ovih 17 mjeseci nijedan opasni kilogram nije uklonjen iz grada Gospića. Kažu da će to koštati oko 100 milijuna eura. Mislim da Vlada ni ministarstvo nemaju ideju kako i gdje to zbrinuti... Je li njima 100 milijuna eura vrijednije od života jedne Ličanke ili Ličanina - rekao je Milinović. Poručio je građanima Gospića da je voda zdravstveno ispravna i da je sigurna za piće.

S obzirom da je u svom izlaganju pokazao nerazumijevanje vezano uz svrhu vještačenja u kaznenom postupku i njegovo tumačenje, brzo mu je stigao odgovor građana Gospića.

- Gradonačelnik Gospića sinoć je pred TV kamerama u javljanju uživo u prime timeu, cijeloj Hrvatskoj iznio četiri tvrdnje o vještačenju USKOK-a. Sve četiri su netočne. Tristo pedeset stranica stručnog teksta, dva vještačenja, rezultati četiri neovisne laboratorijske ustanove. Sve to postoji da bi se o ovome moglo govoriti činjenicama. Gradonačelnik je odabrao govoriti napamet - reagirala je građanska inicijativa Gospić je naš dom.

- Gradonačelnik je ovdje naišao na riječ "ograničen" i zaključio da se odnosi na kvalitetu vještačenja. Ne odnosi se! Prvo - "prostorno ograničen utjecaj". To znači da je onečišćenje danas koncentrirano oko lokacije, a ne da je nalaz upitan. I rečenica nikad ne završava tu. U istom odlomku vještaci navode da postoji realna i očekivana mogućnost daljnjeg širenja ako otpad ostane. Za podzemne vode izrijekom kažu da opseg širenja nije ograničen na perimetar lokacije nego može obuhvatiti stotine metara i više. Drugo - "ograničenja procjene". To je standardno poglavlje u svakom ozbiljnom stručnom nalazu u kojem autori sami navode dokle njihovi podaci sežu. Ono ne umanjuje ono što je utvrđeno, nego precizno definira što se iz podataka smije, a što ne smije zaključiti - napisali su na društvenoj mreži.

Nastavljaju da vještaci navode da su svi izračuni provedeni konzervativno te da je u slučaju dvojbe uzet bolji scenarij. To znači da su stručnjaci, kad god su podaci dopuštali više tumačenja, birali povoljnije.

24sata Gospić: Vjeko Bušić i članovi inicijative "Gospić je naš dom" kod ilegalnog odlagališta teških metala i mikroplastike | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- To znači da su sve njihove ocjene - razina opasnosti "visoka", šteta "djelomično nepovratna", vjerojatnost daljnje štete "visoka", donesene uz svjesno biranje blaže procjene. Ono što je u nalazu opisano nije najgore što može biti. To je najblaža procjena koju su podaci dopuštali. Po vlastitoj metodologiji vještaka, stvarno stanje može biti samo gore - kažu.

Komentiraju i Milinovićevu tvrdnju da se "takvo vještačenje ne može koristiti u sudskom postupku" podsjetivši ga da su oba dokumenta, nalaz i mišljenje vještaka i njegova dopuna, pribavljeni po nalogu USKOK-a kao dokazna radnja u kaznenom predmetu.

- To nije studija ni ekspertiza naručena izvana. To je dokaz u spisu - pojašnjavaju.

Odgovaraju i na njegove primjedbe vezano uz PFAS spojeve.

- Nije bilo jedno vještačenje, bila su dva u razmaku od četiri mjeseca. Prvo je u ožujku predvidjelo kojim će putem onečišćenje krenuti. Drugo je u srpnju izmjerilo da je krenulo upravo tim putem, uzvodno od odlagališta PFAS spojeva nema, nizvodno ih ima u oba mjerna mjesta, a najviša vrijednost izmjerena je točno u pukotinskoj zoni koju je model označio kao najbrži put. Voda je uzorkovana tri puta: u prosincu, veljači i svibnju. Uz to je pet mjeseci trajao kontinuirani automatski monitoring s mjerenjem svakih 30 minuta. Nalaz ne govori o mogućoj opasnosti nego o utvrđenom širenju koje je već nastupilo: "migracija PFAS spojeva u podzemne vode nastupila" i "ilegalno odlaganje otpada na predmetnoj lokaciji uzrokuje stvarni lokalni utjecaj na podzemne vode" - citirali su iz inicijative dijelove nalaza i dopune.

24sata Gospić: Vjeko Bušić i članovi inicijative "Gospić je naš dom" kod ilegalnog odlagališta teških metala i mikroplastike | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući prije nekoliko dana na RTL-u rekao da im je stiglo opsežno vještačenje s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu na više od 350 stranica i da “nalaz nije sjajan” te da je “Lika na tom području zagađena”, Uskok je nalaz i mišljenje te dopunu nalaza objavio na svojim stranicama.

Riječ je o istrazi koja se vodi protiv varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka, njegove supruge Monike i ostalih zbog ilegalnog odlaganja otpada u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu.

