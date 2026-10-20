Australski premijer: Napad na zastupnicu bio je očito namjeran

Australski premijer Anthony Albanese rekao je u utorak da je automobil koji je udario neovisnu zastupnicu ispred njezina ureda prethodno napravio polukružno okretanje, prije nego što ju je udario, te je incident opisao kao očito namjeran. Helen Haines tijekom noći je podvrgnuta operaciji i i dalje je u kritičnom stanju nakon što ju je u ponedjeljak udario automobil u Wangaratti, oko tri sata vožnje sjeveroistočno od Melbournea.

„Jasno je da je riječ o namjernom činu. Ovo nije bila nesreća, nije riječ o tome da je netko jednostavno proklizao s ceste“, rekao je Albanese za ABC News.

Prema njegovim riječima, prve istrage upućuju na to da je automobil udario Haines dok je stavljala ili vadila stvari iz prtljažnika svojeg automobila.

Nakon napada uhićen je 43-godišnji muškarac, a u utorak ujutro trebao bi biti ispitan, priopćila je policija i naglasila da incident zasad smatraju izoliranim slučajem.

Ministar unutarnjih poslova Tony Burke rekao je za ABC Radio da su svjedoci naveli kako je osumnjičeni napadač automobilom krenuo unatrag i ponovno udario Haines, prije nego što je jedan prolaznik izvukao napadača iz vozila.

Nasilni napadi na političare iznimno su rijetki u Australiji, gdje se savezni zastupnici, čelnici saveznih država, pa čak i premijeri redovito mogu vidjeti u supermarketima i kafićima, na događanjima u lokalnoj zajednici i u razgovoru s biračima, uz minimalne mjere osiguranja.

Haines je radila kao medicinska sestra i primalja te kao akademska djelatnica prije nego što je 2019. godine kao neovisna zastupnica izabrana u parlament za izbornu jedinicu Indi. Mandat je zadržala i na izborima 2022. i 2025. godine.

Iako je Albanese rekao da je prerano govoriti o motivu napada, pozvao je Australce da jedni prema drugima postupaju s više poštovanja, izrazivši zabrinutost zbog sve većih podjela u zemlji. Također je istaknuo „značajan porast“ prijetnji upućenih političarima posljednjih godina.

„Svi imamo odgovornost smanjiti napetosti“, rekao je Albanese.

„Zaista ne želim vidjeti da se karakter Australije promijeni“, rekao je. „Ali ovo je izazov za nas kao naciju kako bismo osigurali da zadržimo taj osjećaj identiteta, pripadnosti i jedinstva kao zemlje, koji nam je toliko važan.“