Napad na australsku zastupnicu istražuje se kao terorizam: Namjerno je udario autom!

Australska zastupnica Helen Haines u kritičnom je stanju nakon što je u ponedjeljak namjerno udarena automobilom ispred svojeg ureda, a premijer Anthony Albanese izjavio je da će stručnjaci za borbu protiv terorizma istražiti uhićenog osumnjičenika.

Albanese je na konferenciji za medije rekao da je prerano za utvrđivanje motiva napada, ali je kasnije ukazao na to da je promijenjeno lice društvenih mreža povećalo tenzije na političkoj sceni u zemlji u kojoj je takvo nasilje iznimno rijetko.

Policija države Victorije priopćila je da je 43-godišnji muškarac uhićen nakon napada na neovisnu zastupnicu Haines u Wangaratti, oko tri sata vožnje sjeveroistočno od Melbournea.

Obnašatelj dužnosti načelnika Ashley Mason rekao je na konferenciji za medije da je Haines udarila bijela Toyota Land Cruiser dok se kretala ulicom Murphy, gdje se nalazi njezin ured.

Vozača su zadržali prolaznici koji su svjedočili incidentu, rekao je.

Mason je dodao da je u vozilu pronađen nož.

Haines (65) je helikopterom prevezena u bolnicu i u kritičnom je stanju, prema policiji i Albaneseu.

Haines je radila kao medicinska sestra i primalja te kao znanstvenica prije nego što je 2019. godine izabrana u parlament kao neovisna zastupnica u izbornoj jedinici Indi. Na njezinoj internetskoj stranici navodi se da se protivila zakonskim prijedlozima koji uključuju smanjenje transparentnosti političkih donacija velikim strankama, zabranu mobilnih telefona u imigracijskim pritvorima i trošenje milijardi na subvencije za fosilna goriva.

Osude oporbe

Na pitanje javne radiotelevizije ABC je li jačanje tenzija u politici izazvalo zabrinutost zbog mogućih napada na političare, premijer je ukazao na anonimnost internetskog sadržaja.

"Zabrinutost nastaje ako pogledate bilo čije objave na društvenim mrežama i komentare - ljudi govore stvari koje nikada ne bi rekli licem u lice. No temperatura je nesumnjivo porasla. Naravno, ne samo ovdje u Australiji. Vidjeli smo incidente i na međunarodnoj razini”, rekao je.

"Ovdje u Australiji dobra je stvar što političari mogu ići među svoje sugrađane i razgovarati s ljudima. Ne želim vidjeti politički sustav u kojem ne možete razgovarati s ljudima u supermarketu, na ulici, na uličnim sastancima ili javnim forumima. To je važan dio naše demokracije.”

Vođa oporbe Angus Taylor opisao je događaj kao "šokantan dan” za Australiju. "Naša nacija ne smije postati mjesto gdje nasilni napadi postaju uobičajene", rekao je.

Nema opasnosti za javnost

Mason iz policije Victorije rekao je na konferenciji za medije da nema opasnosti za javnost te da incident tretiraju kao izolirani slučaj.

Iako australska policija nije objavila pojedinosti o konkretnim vezama s društvenim mrežama ili prijetnjama u ovom slučaju, političari diljem svijeta suočavaju se s valom nasilja, prijetnji i uznemiravanja, prema istraživanju koje je u veljači objavila Interparlamentarna unija (IPU).

IPU, koji okuplja 183 nacionalna parlamenta, naveo je da je 71 posto svih ispitanika prijavilo iskustvo s nasiljem, osobito na internetu.

Ministar unutarnjih poslova Tony Burke rekao je na konferenciji za medije s Albaneseom da je broj prijetnji ili uznemiravanja zastupnika u Australiji u protekloj godini porastao na 1067, u usporedbi s 951 godinu dana prije.

U Velikoj Britaniji od 2016. godine ubijena su dva aktualna zastupnika. Ovog mjeseca britanski ministar unutarnjih poslova najavio je hitnu reviziju sigurnosnih mjera za istaknute javne osobe nakon ubojstva bivše ministrice Ann Widdecombe u srpnju, za koje tužitelji tvrde da je bilo ideološki motivirano.

U SAD-u su se također dogodili pokušaji atentata na predsjednika Donalda Trumpa, uključujući pucanj koji ga je pogodio u uho tijekom njegove kampanje za reizbor 2024. godine.