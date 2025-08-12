Obavijesti

News

Komentari 0
PRIZNAT ĆE PALESTINU

Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi
Foto: MICK TSIKAS/REUTERS

Odluka Australije o priznanju Palestine uvjetovana je obećanjem Palestinske uprave da islamistička militantna skupina Hamas neće biti uključena u vođenje buduće države

Australski premijer Anthony Albanese izjavio je u utorak, dan nakon najave da će Australija priznati Palestinu, da njegov izraelski kolega Benjamin Netanyahu i dalje negira humanitarnu krizu u Gazi. Australija će priznati Palestinu sljedećg mjeseca na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda, čime raste međunarodni pritisak na Izrael, s obzirom da su priznanje najavile i Francuska, Kanada te Ujedinjeno Kraljevstvo.

Nevoljkost izraelske vlade da sluša svoje saveznike doprinijela je odluci Australije da prizna palestinsku državu, rekao je Albanese. U razgovoru za državnu televiziju ABC prepričao je telefonski razgovor koji je vodio s Netanyahuom.

''On poriče sve ono što se tamo događa nevinim ljudima'', kazao je.

Odluka Australije o priznanju Palestine uvjetovana je obećanjem Palestinske uprave da islamistička militantna skupina Hamas neće biti uključena u vođenje buduće države.

NEMA KRAJA SUKOBU Krajnje desni članovi izraelske vlade: 'Plan o osvajanju Gaze je nedovoljan, napadnite jače'
Krajnje desni članovi izraelske vlade: 'Plan o osvajanju Gaze je nedovoljan, napadnite jače'

Javno mnijenje u Australiji prevagnulo je u korist Palestine nakon sve većeg broja izvještaja o gladi i pothranjenosti među stanovništvom, a posebice nakon što je Izrael objavio plan o preuzimanju potpune vojne kontrole nad Gazom. Deseci tisuća prosvjednika ovog je mjeseca zatražilo hitnu dostavu humanitarne pomoći Gazi.

''Ova je odluka potaknuta raspoloženjem javnosti u Australiji koje se promijenilo posljednjih mjeseci, pri čemu većina Australaca želi vidjeti skori kraj humanitarne krize u Gazi“, rekla je Jessica Genauer, viša predavačica međunarodnih odnosa na Sveučilištu Flinders.

Susjedni Novi Zeland još uvijek razmatra hoće li priznati palestinsku državu. Ta je neodlučnost izazvala oštre kritike bivše premijerke Helen Clark.

''Nevjerojatno mi je da mi raspravljamo o tome trebamo li dati svoj glas zaustavljanju ove katastrofe. Ovo nije Novi Zeland kakav sam poznavala'', kazala je u intervjuu za državnu televiziju RNZ.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'
ISPOVIJEST BROĐANINA PERKOVIĆA:

'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'

Iako je ključni svjedok priznao da je lagao kad ga je teretio, sudovi BiH, odnosno Republike Srpske, ne žele ponoviti suđenje Ivici Perkoviću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025