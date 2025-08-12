Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi

Australski premijer Anthony Albanese izjavio je u utorak, dan nakon najave da će Australija priznati Palestinu, da njegov izraelski kolega Benjamin Netanyahu i dalje negira humanitarnu krizu u Gazi. Australija će priznati Palestinu sljedećg mjeseca na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda, čime raste međunarodni pritisak na Izrael, s obzirom da su priznanje najavile i Francuska, Kanada te Ujedinjeno Kraljevstvo.

Nevoljkost izraelske vlade da sluša svoje saveznike doprinijela je odluci Australije da prizna palestinsku državu, rekao je Albanese. U razgovoru za državnu televiziju ABC prepričao je telefonski razgovor koji je vodio s Netanyahuom.

''On poriče sve ono što se tamo događa nevinim ljudima'', kazao je.

Odluka Australije o priznanju Palestine uvjetovana je obećanjem Palestinske uprave da islamistička militantna skupina Hamas neće biti uključena u vođenje buduće države.

Javno mnijenje u Australiji prevagnulo je u korist Palestine nakon sve većeg broja izvještaja o gladi i pothranjenosti među stanovništvom, a posebice nakon što je Izrael objavio plan o preuzimanju potpune vojne kontrole nad Gazom. Deseci tisuća prosvjednika ovog je mjeseca zatražilo hitnu dostavu humanitarne pomoći Gazi.

''Ova je odluka potaknuta raspoloženjem javnosti u Australiji koje se promijenilo posljednjih mjeseci, pri čemu većina Australaca želi vidjeti skori kraj humanitarne krize u Gazi“, rekla je Jessica Genauer, viša predavačica međunarodnih odnosa na Sveučilištu Flinders.

Susjedni Novi Zeland još uvijek razmatra hoće li priznati palestinsku državu. Ta je neodlučnost izazvala oštre kritike bivše premijerke Helen Clark.

''Nevjerojatno mi je da mi raspravljamo o tome trebamo li dati svoj glas zaustavljanju ove katastrofe. Ovo nije Novi Zeland kakav sam poznavala'', kazala je u intervjuu za državnu televiziju RNZ.