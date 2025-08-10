Krajnje desni članovi izraelske vlade: 'Plan o osvajanju Gaze je nedovoljan, napadnite jače'

S druga strane, Italija je u nedjelju upozorila da bi to moglo rezultirati „Vijetnamom” za izraelsku vojsku.

Netanyahuov sigurnosni kabinet, u kojem sjedi i ekstremni desničar Bezalel Smotrich, u petak je većinom glasova odobrio plan proširenja vojnih operacija u Pojasu Gaze. Taj je potez naišao na niz kritika u Izraelu, gdje su u subotu tisuće prosvjedovale na ulicama Tel Aviva pozivajući na prekid vatre i oslobađanje preživjelih taoca koje drži Hamas. Negativno je reagirala i međunarodna zajednica. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo bi se sastati kasnije u nedjelju da raspravi izraelski plan dok mnoge države izražavaju zabrinutost da bi on mogao pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju.

Netanyahu bi se u nedjelju pak trebao održati konferenciju za međunarodne novinare, a kasnije imati i obraćanje na televiziji. Zasad se ne zna o čemu će govoriti.

Smotrich je rekao da ne vjeruje u sposobnost i želju izraelskog premijera da predvodi zemlju u pobjedu protiv Hamasa. Cilj novog plana, napisao je na platformi X kasno u subotu, vratiti je Hamas za pregovarački stol.

Premijer i vlada su odlučili činiti „više već viđenoga”, napisao je Smotrich, referirajući se na činjenicu da su izraelske snage već ušle u grad Gazu te tada nisu uspjele tamo poraziti Hamas.

On i drugi krajnje desni članovi vladajuće koalicije tvrde da je Netanyahuov plan nedovoljan dok vojska, koja se protivi vojnoj upravi u Gazi, upozorava da bi se time ugrozili preostali taoci, kao i izraelski vojnici.

I drugi krajnje desne članovi o kojima ovisi Netanyahuova vlast pozvali su na potpunu vojnu okupaciju Gaze, aneksiju velikog dijela teritorija i progon većine palestinskog stanovništva.

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir u nedjelju je za vojni radio rekao da je plan osvajanja grada Gaze dobar ako je on samo prvi korak.

Italija je u nedjelju poručila izraelskoj vladi da sluša upozorenja svoje vojske.

„Invazija Gaze mogla bi se za izraelske vojnike pretvoriti u Vijetnam”, rekao je u razgovoru za dnevne novine Il Messaggero talijanski šef diplomacije Antonio Tajani.

Ponovio je pozive na misiju UN-a predvođenu arapskim državama kako bi se „ponovno ujedinila palestinska država”. Najavio je da je Rim spreman sudjelovati u toj inicijativi.

Katz kaže da će izraelska vojska ostati u izbjegličkim kampovima na Zapadnoj obali

Izraelske trupe ostat će u dijelovima Zapadne obale s velikom koncentracijom palestinskih izbjeglica najmanje do kraja godine, izjavio je u nedjelju ministar obrane Israel Katz. Katz je na X-u napisao da su četvrti u Dženinu, Tulkarimu i Nur Šamsu bile “legla terora” koja su, uz potporu Irana djelovala protiv Izraela. Nakon opsežne vojne operacije, poručio je, “danas u kampovima više nema terora”.

Početkom godine izraelska vojska pokrenula je najveću ofenzivu u posljednjih nekoliko godina protiv palestinskih militanata na sjeveru Zapadne obale. U napadima je ubijen velik broj ljudi, a deseci tisuća Palestinaca su napustili svoje domove.

Ujedinjeni narodi i Europska unija kritizirali su operaciju, a UN je naveo da su među ubijenima bile i žene i djeca.

U veljači je Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava upozorio na “neviđeni razmjer masovnog raseljavanja kakav nije viđen desetljećima na okupiranoj Zapadnoj obali”.

Prije ofenzive zabilježeni su učestali napadi na Izraelce na Zapadnoj obali.

Od početka rata u Gazi, prije gotovo dvije godine, poraslo je i nasilje izraelskih doseljenika prema Palestincima, navodi Reuters.

Izrael je Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem zauzeo u Šestodnevnom ratu 1967.

Danas u tim područjima živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među tri milijuna Palestinaca.

Palestinci ta područja smatraju svojim budućim državnim teritorijem, s Istočnim Jeruzalem kao glavnim gradom.