Australskog Hrvata proglasili krivim za ubojstvo suparnika

Milijunaš iz Sydneyja Ron Medich proglašen je krivim da je prije devet godina naručio ubojstvo svojeg poslovnog neprijatelja i zatim prijetio njegovoj udovici. Medich (70) je izjavio da se ne osjeća krivim za ubojstvo Michaela McGurka (45) u listopadu 2009. godine te za prijetnje upućene Kimberley McGurk, supruzi ubijenog.

Vrhovni sud New South Walesa raspušten je u travnju prošle godine nakon što nije uspio donijeti presudu, no nova porota u ponedjeljak je Medicha proglasila krivim za obje optužbe.

Amazing picture of the newly convicted murderer Ron Medich being lead away in handcuffs. Great story on the guilty verdict and Medich's reaction by @MWhitbourn https://t.co/6VzT5ba27e via @smh — Kate McClymont (@Kate_McClymont) April 23, 2018

Okrivljeni Medich djelovao je prilično potreseno presudom koju su porotnici donijeli nakon samo pet i pol dana. Medich, koji je cijelo vrijeme suđenja bio pušten na slobodu uz jamčevinu, uhićen je i odveden u pritvor, piše The Guardian.

Sin hrvatskog imigranta

Rođen u Innisfailu u Queenslandu, Ron Medich i njegov mlađi brat Roy sinovi su hrvatskih imigranata. Njihov otac Peter na početku je obavljao teške fizičke poslove, no s vremenom se obogatio na poslovima s nekretninama u jugozapadnim dijelovima Sydneyja. Ron i Roy Medich nastavili su razvijati obiteljski biznis.

No 2007. godine među braćom je došlo do nesuglasica. Nakon što su prodali svoje udjele u Leichhardt Norton Street Plaza za 112 milijuna dolara, Roy i Ron su se razišli, a Ron Medich se, piše The Sydney Morning Herald, našao na meti raznih oportunista.

Uslijedio je niz loših poslovnih odluka i propalih ulaganja u sumnjive poslove.

Loši poslovni potezi

U takvim okolnostima, osoba koja postane Medichev prijatelj na sebe bi preuzela pokušaj povrata njegovih promašenih investicija. U jednom trenutku u toj se poziciji našao i McGurk, kojeg je Medich poslao na Havaje da prijetnjama iz osnivača tvrtke Amazing Loans Paula Mathiesona, jedne u nizu promašenih Medichevih investicija, izvuče novac koje mu je Medich posudio.

McGurk je dobio zadatak da od Adama Sally-Anne Tilley izvuče novac koji je par posudio od Medicha za kupnju kuće. Kada pravni koraci nisu urodili plodom, McGurk je prešao na plan B. U studenom 2008. godine, na kuću je bačena bomba, a za napad je optužen McGurk.

Nedich je za svojeg suradnika položio 100 tisuća dolara jamčevine, no nekoliko tjedana kasnije je povukao novac, što daje naslutiti da je do dvojice došlo do nekih razmirica. Na McGurkovo mjesto potrčka uskočio je Lucky Gattellari.

'... hoću da nestane'

McGurk je ustrijeljen hicem u glavu nakon što je izašao iz automobila ispred obiteljskog doma u Cremorneu u Sydneyju. U rukama je nosio gotov ručak kupljen za obitelj.

Glavni svjedok Lucky Gattellari pred sudom je svjedočio da je njegov nekadašnji bliski prijatelji Medich bio 'jako ljut zbog pravnog spora teškog milijune dolara' između njega i McGurka. Prema Gattellarijevim riječima, Medich je izjavio da je ispao budala, da mu je uništena reputacija te da je zatražio od Gattellarija da mu 'pronađe nekog tko će srediti tog tipa'.

Millionaire property developer Ron Medich didn't pull the trigger, but he was the brains and money behind the murder of Michael McGurk. @KellyFedor #9News pic.twitter.com/vEkcswPo4I — Nine News Sydney (@9NewsSyd) April 23, 2018

Gattellari je rekao da je dva puta pitao Medicha je li siguran za ubojstvo, upozorivši ga da 'nema natrag'. Ovaj mu je odgovorio: 'Siguran sam. Hoću da nestane.'

'Da imam pištolj, ubio bih ga'

Gattellari je posvjedočio da je dva puta otišao u Medichev dom gdje mu je biznismen uručio torbe u kojima se nalazilo 250 tisuća dolara u gotovini. Prema riječima tužitelja, Medich je platio ukupno 500 tisuća dolara za ubojstvo McGurka i zastrašivanje njegove supruge.

Gattellarijev vozač Senad Kaminić na sudu je izjavio da je čuo Medicha kako govori: 'Da imam pištolj, ubio bih ga.'

Medicheva obrana na sudu je napala Gattellarijev kredibilitet, tvrdeći da je taj bivši boksački šampion ološ, probisvijet, pokvareni čovjek. Sugerirali su i da je Gattellari samostalno organizirao ubojstvo. Medichev branitelj Winston Terracini porotnicima je rekao da je Gattellari na sudu ispričao toliko laži da je nemoguće ustanoviti što je laž, a što istina.

Predsjedavajući su priznali da Gattellari sasvim sigurno neće biti proglašen Australcem godine te kako je očito da se radi o čovjeku koji je spreman zaobići pravila - upravo tip čovjeka kojeg biste angažirali za naručeno ubojstvo i zastrašivanje.

Gattellariju je na temelju priznanja svoje uloge u ubojstvu i pomaganju policijskim vlastima u rješavanju slučaja kazna smanjena, dok će preostala tri muškarca upletena u ubojstvo odslužiti svoje kazne.