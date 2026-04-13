Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Hrvatski judo savez nikad nije imao evidentirano u svojoj imovini vozilo tipa Land Cruiser i nemamo spoznaja o nabavci predmetnog vozila. Odgovorila nam je to predsjednica Judo saveza Sanda Čorak. Pitali smo je zašto je HJS mijenjao kupljenu Toyotu Land Cruiser za stariju verziju istog automobila s Božankom Čuljak, suprugom HDZ-ovca Tomislava Čuljka i počasnog predsjednika HJS-a.

Odgovor koji je dala predsjednica Čorak je obmanjujući. Jer iako je točno da vozila nikad nisu bila u imovini Saveza, oni su ih platili. I to opet pokazuje kako HJS skriva troškove koje plaća tvrtka Concorda u vlasništvu Krešimira Korde. S tom tvrtkom HJS ima dugogodišnji ugovor. Već smo u zadnja dva teksta otkrili kako su preko Concorde platili i ljetovanje te 40-ak pića sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, ali i druge privatne boravke u hotelima.

Formalno je te račune pokrila Concorda, ali su svi u konačnici refundirani s računa Saveza. Prema ugovoru, Concorda u ime HJS-a skuplja i kotizacije za natjecanja, pa i ona gotovinska koja dolaze iz zemalja poput Kazahstana ili Uzbekistana koji plaćaju gotovinom. I na računu tvrtke je uvijek dio novca HJS-a koji se troši po nalogu iz Saveza.

Prema dokumentima kojima raspolažemo, uz znanje upravnog odbora, bivši glavni tajnik saveza Hrvoje Lindi daje nalog Concordi za kupnju Toyote Land Cruiser. To ga je, prema našim saznanjima, tražio Tomislav Čuljak, koji je, unatoč počasnoj funkciji, onaj koga se sluša u Savezu. Čuljak je moćni slavonski HDZ-ovac i bivši saborski zastupnik HDZ-a u više mandata. Tražen je točno određeni model Land Cruisera, 3.0 D-4D, a zašto je kupljen baš taj, otkrit će se koji mjesec kasnije.

U svibnju 2022. Concorda kupuje rabljeni, crni Land Cruiser iz 2013. godine prilično povoljno, za manje od 98.000 kuna (nešto više od 13.000 eura). Concorda daje na korištenje taj automobil na korištenje Savezu, a u njemu se vozila i predsjednica Čorak, tako da je netočan dio odgovora u kojem kažu da nemaju spoznaje o njegovoj nabavci.

Već početkom 2023. godine, uz odobrenje Saveza, direktor Concorde, Krešimir Korda, potpisuje zamjenu tog vozila s Božankom Čuljak, suprugom Tomislava Čuljka, koja posjeduje sivu Toyotu Land Cruiser 3.0 D-4D Executive iz 2008. godine. Dakle, riječ je o istome modelu, samo što je ovaj od Čuljkove supruge s boljom opremom, ali je pet godina stariji. Concorda i Božanka Čuljak zamijenili su vozila po istoj vrijednosti.

Inače, i sivi, a i kasnije crni Land Cruiser je vozio i koristio upravo Tomislav Čuljak, iako su automobili glasili na suprugu.

Zanimljivo, iako je ova transakcija obavljena u ožujku 2023. godine, dva mjeseca ranije Concorda i HJS potpisuju redovni godišnji ugovor. U njemu se, uz ostale uvjete suradnje, navodi da će Concorda ustupiti Savezu na korištenje i Toyotu Land Cruiser, ali broj šasije odgovara onoj sivoj u vlasništvu Čuljkove supruge, a ne crnoj koju su dotad koristili. Dakle, Savez je znao da će dobiti drugi automobil i to potpisao i dva mjeseca prije zamjene, što jasno upućuje da je sve dogovoreno.

Ali ni to nije sve! Čuljak je dobio noviji Land Cruiser u dobrom stanju. HJS je dobio pet godina stariji automobil koji se kvario. Da bi uopće bio u sasvim ispravnom stanju za vožnju, HJS je platio servis od čak osam tisuća eura. Servis je koštao praktički dvije trećine navodne vrijednosti vozila. Naravno, i taj servis je formalno platila Concorda, kojoj je HJS refundirao trošak.

Prema računu koji posjedujemo, uz niz manjih popravaka, na servisu su zamijenjena oba stražnja amortizera za više od 3400 eura. Na bivšem Čuljkovu autu su se morali zamijeniti i nosač motora, hladnjak te hladnjak klime. To su samo najveći troškovi koji su ukupno doveli do računa višeg od 8000 eura u svibnju 2023. godine, netom nakon zamjene.

A što je bilo s crnim Land Cruiserom koji je prepuštan Čuljku?

U kolovozu 2024., godinu i pol od zamjene, pojavio se oglas kojim se preko specijalizirane tvrtke prodavao upravo takav automobil. Osim godina i tehničkih specifikacija, upućeni sugovornici nam kažu da detalji uređenja u potpunosti odgovaraju autu koji je nekad koristio Judo savez. Cijena: skoro 21.900 eura.

Ako je zaista riječ o tom automobilu, Čuljak je nakon prodaje zaradio oko 9000 dodatnih eura s obzirom na vrijednost razmjene. Zvali smo Čuljka pitati je li po toj cijeni prodao automobil i kako je došlo do toga da tvrtka koja radi za HJS s njegovom suprugom mijenja automobile. Nije odgovorio na poruke i poziv. Htjeli smo ga pitati i je li točno da su neke tvrtke koje imaju unosne ugovore s Judo savezom plaćale skupe lovačke pakete za korištenje njegova lovišta u šumi Spačva, poznatom i kao "ministarska šuma". Ali nije se javio.

Za Land Cruiser Savez plaćao gorivo i cestarine

Čuljku je Judo savez plaćao cestarinu i gorivo, i to upravo u vrijeme kad je vozio crnu Toyotu Land Cruiser. U nešto više od godinu dana su mu pokrili oko 2300 eura troška goriva i cestarine. Predsjednica Čorak nam je ranije odgovorila da je to uobičajeno i da su Čuljku pokrivali prijevoz i smještaj vezan za rad Saveza jer ne prima niti jednu drugu naknadu za svoj rad na mjestu počasnog predsjednika. Ipak, sada mu više ne refundiraju troškove goriva i ENC-a.