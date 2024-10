Austrija i dalje bez nove vlade: Kancelar odbacio mogućnost koalicije s krajnjom desnicom

Čelnik konzervativne austrijske Narodne stranke (OVP), kancelar Karl Nehammer, u utorak je nakon susreta s čelnikom Slobodarske stranke (FPO) Herbertom Kicklom ponovio da se protivi sudjelovanju svoje stranke u vladi s njim. Euroskeptični, proruski FPO je 29. rujna po prvi put pobijedio na parlamentarnim izborima u Austriji s 29 posto glasova, no za formiranje vlade i većine u parlamentu potrebna mu je koalicija. Kickl smatra da on treba biti kancelar, no druge stranke ne žele savez s njim.

Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen koji koordinira formiranje vlada, prošli tjedan je rekao da se čelnici triju stranaka s najviše glasova trebaju sastati ovaj tjedan da vide „misle li stvarno ono što su govorili”.

„Neću pomagati Herbertu Kicklu”, rekao je Nehammer na kratkoj konferenciji za medije nakon susreta s čelnikom FPO-a, prvom od tri u planu.

FPO je javno predložio da OVP zbaci Nehammera kako bi omogućio koaliciju, no vodstvo konzervativne stranke ostaje uz kancelara.

Kickl smatra da bi bilo kakva koalicija bez FPO-a bila nedemokratska jer je njegova stranka pobijedila na izborima, no OVP se ne slaže i tvrdi da je većina Austrijanaca glasala protiv FPO-a.

Za FPO-a ne postoji mogućnost vladanja bez OVP-a, a OVP bi mogao predvoditi koaliciju s trećeplasiranim socijaldemokratima i manjim strankama poput liberalnog Neosa.