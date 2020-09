Austrija: Najviše zabrinjavaju privatni tulumi, ali ne može ih se zabraniti, njihov broj će rasti

U Austriju se uvođenjem strogih mjera vraća scenarij kakav smo gledali proljetos. U samo 24 sata prijavljeno je 876 novih slučajeva, Covida-19, a Vlada je proglasila dolazak drugog vala

<p>Gotovo polovina novih slučajeva zaraze koronavirusom u Austriji je u Beču. Ne samo da se povećava broj oboljelih, povećava se i njihova hospitalizacija.</p><p>- Moramo reagirati kako bi spriječili drugi lock down – izjavio je kancelar<strong> Sebastian Kurz</strong> na konferenciji za novinare naglašavajući kako nije cilj samo ograničiti zdravstvene rizike već i spriječiti negativne učinke na gospodarstvo i tržište rada.</p><p>Nove infekcije su se najčešće događale u zatvorenom, na rođendanskim proslavama i na javnom gledanju nogometnih utakmica. </p><h2>Sjedenje za šankom zabranjeno</h2><p>Od ponedjeljka u ponoć u Austriji su na snazi tri nove mjere.</p><p>1. Smanjuju se socijalni kontakti. Privatne proslave u zatvorenom prostoru ograničene su na deset osoba. Iznimke su pogrebi, vjerski događaji i demonstracije, a vjenčanja nisu.</p><p>- Sve se može odgoditi, ali sprovodi ne mogu – zaključio je Kurz.</p><p>2. Unutar ugostiteljskih obrta za jednim stolom smije smjestiti više od deset ljudi. Konzumacija je moguća samo dok sjedite, a sjedenje za šankom je zabranjeno. Policijski sat koji nastupa u 1 sat ujutro odnosi se na sve od ponedjeljka, uključujući neformalna slavlja u sportskim objektima.</p><p>3. Obvezna je zaštite usta i nosa i na otvorenom. Maske se moraju nositi na tržnicama i sajmovima. Obavezne su i u restoranima osim kada gosti sjede za stolom, tada će moći uživati u hrani i piću.</p><h2>Mogućnost zaraze lakša u stanovima nego u barovima</h2><p>Kurz kaže da se zahtjev za deset ljudi ne odnosi na vaša četiri zida. Naime, kontrola stanova po ustavu nije moguća pa se pretpostavlja kako će broj druženja u privatnim prostorima rasti.</p><p>- Je li pametno to učiniti? Ne. Možemo li to spriječiti? Ne. – komentirao je Kurz gledište straha prema kojemu bi ljudi mogli proslave preseliti u privatne stanove, gdje je prostor skučeniji nego u barovima, a mogućnost zaraze još lakša.</p><p>Ograničenje pokriva privatna okupljanja u pubovima, na mjestima događaja itd.</p><p>Zbog opterećenja gastronomije, kulture i industrije događanja, smanjenje PDV-a za ove industrije produljit će se za godinu dana. Austrijsko gospodarstvo dodatno je opterećeno kroz zabranu putovanja koje su izdale Njemačka, Danska, Belgija i Švicarska. </p>