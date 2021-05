Cijepljen, ozdravljen ili negativno testiran postao je statusni simbol u novom normalnom. Ukoliko se na taj način deklarirate i potvrdite to certifikatom sva vrata u Austriji će vam biti otvorena. To uključuje gastronomiju, hotele, salone za uljepšavanje, sportske i kulturne sadržaje. U velikom ''come backu'' (povratku) koji je planiran za 19. svibnja, Zelena putovnica ili propusnica je najpoželjniji dokument.

- Nadamo se da će putovnica ili tzv. propusnica na europskoj razini biti na snazi od lipnja. To nije nešto što je u našim rukama i mi smo ovisni o europskim regulativama. Radujemo se tom trenutku jer će time biti omogućena putovanja na razini Europe, granice će se prelaziti bez poteškoća - rekao je kancelar Sebastian Kurz.

Austrijska vlada je naglasila kako nije mogla čekati odluke na EU razini, a obzirom da su željeli otvoriti gastronomiju te ostale grane koje su u nekim regijama zatvorene gotovo šest mjeseci uzeli su stvar u svoje ruke.

Propusnice za ''otvorena vrata'' od 4. lipnja i u digitalnom obliku

- Zelena putovnica mijenja situaciju. Uz predodžbu negativnog testa, dokaz o cijepljenju ili certifikat da ste preboljeli korona virus, moći ćete posjećivati i sektore koji su do sada bili zatvoreni. To jamči ulaz u gastronomiju i hotele kao i na događanja. Od 4. lipnja Zelena propusnica će biti i u digitalnom obliku pod nazivom ''The Green check App'' – rekao je Sebastian Kurz naglašavajući kako će u fazi od 19. svibnja do 4. lipnja raditi s onim čime raspolažu kako bi omogućili ponovno otvaranje i imali siguran standard.

Od 4. lipnja će biti dostupan QR kod i aplikacija za skeniranje zdravstvenog stanja pojedinca. Još jedna opcija biti će ponuđena, a to je očitavanje zdravstvenog stanja putem e-carda. Od srpnja će QR kod biti uveden i na europskoj razini.

Iako će sve krenuti na nacionalnoj razini, korona status će se uskoro i na europskoj skenirati preko mobitela, a aplikacija će se skidati putem interneta.

- ''Green pass'' donosi punu slobodu bilo da je riječ o cijepljenoj, negativno testiranoj ili osobi koja je ozdravila. Neovisno o tome prikazuje li se na papiru ili digitalno. Bit ćemo jedna od prvih zemalja koja će postaviti Zelenu propusnicu na nacionalnoj razini – istaknula je ministrica turizma Elisabeth Köstinger.

Pojasnila je kako će se se pri ulasku u hotel morati predočiti Zelena propusnica. Međutim, kod onih koji raspolažu potvrdom u obliku negativnog testa stvari će biti malo kompliciranije. Obzirom da test vrijedi samo 48 sati gosti će se, ukoliko ostaju duže u hotelskom smještaju, morati ponovno testirati. Tada će hotelijeri gostima kao dio usluge omogućiti brzi test kako gosti ne bi trebali odlaziti do testnih ulica ili ljekarni.

Rizik od širenja zaraze: Cijepljeni postaju potencijalni prenositelji virusa na one koji su samo negativno testirani

Unatoč tome što su neki primili dozu cjepiva to neće značiti da im je pristup sadržaju automatski odobren. To ovisi o proizvođaču i vremenskom razdoblju koje je potrebno da cjepivo postane djelotvorno. Recimo, oni koji su primili dozu od BioNTech / Pfizera i Moderne imat će otvorena vrata na temelju cjepiva tek 42 dana nakon cijepljenja. Do tada će morati predočiti negativan test koji nije stariji od 48 sati.

Međutim prema najnovijim saznanjima osobe koje su cijepljene mogu biti imune na virus, ali unatoč tome što nemaju nikakve simptome ne znači da ne mogu biti prijenosnici COVIDA-19. To baca sjenu novih pitanja na austrijsku strategiju otvaranja. Naime, ništa ne jamči da osoba kojoj je odobren pristup restoranu na temelju dokaza o cijepljenju nije u mogućnosti zaraziti goste koji su se tamo našli na temelju negativnog testa i nisu prethodno preboljeli ili se cijepili protiv COVIDA-19.

Za pristup spomenutim sektorima negativan test će morati predočiti i djeca starija od 10 godina. To ne bi trebao biti problem jer se mališani već redovito testiraju u školama kako bi imali pristup fizičkom održavanju nastave. Propusnice neće biti potrebne za odlazak u dućane.

U Austriji se brojke zaraženih trenutno snižavaju i situacija se razvija jako dobro. Šest saveznih država je bilo pošteđeno strogog lock downa, a u tri je to ipak bilo nužno. Zbog pretrpanog kapaciteta kreveta na odjelima intenzivne njege, grad Beč, koji je se još jedini nalazi pod strožim regulativama, razmatra produženje lock downa po pitanju otvaranja duže od 19. svibnja.