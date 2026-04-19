Obavijesti

News

Komentari 0
SUMNJAJU NA SABOTAŽU

Austrija: Otrov za štakore pronađen u dječjoj hrani HiPP

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Thinkstock

Austrijska policija upozorava na moguću sabotažu nakon što je otrov otkriven u staklenkama dječje hrane; kupcima savjetovano da proizvode ne konzumiraju i vrate ih u trgovine

 Austrijska policija priopćila je kasno u subotu da je u staklenki dječje hrane marke HiPP pronađen otrov za štakore, nakon što je proizvod povučen iz više od 1000 SPAR supermarketa u zemlji zbog sigurnosnih razloga. Policija u Gradišću u Austriji izjavila je da je uzorak iz jedne od 190-gramskih staklenki dječje hrane okusa mrkve i krumpira koju je prijavio kupac bio pozitivan na otrov za štakore. HiPP je u subotu izjavio da se ne može isključiti mogućnost da je u proizvod unesena opasna tvar te da se HiPP-ovim staklenkama s povrćem, mrkvom i krumpirom možda postupalo s lošom namjerom.

POLICIJA ISTRAŽUJE SKANDAL Austrija: Ucjenjivali proizvođača dječje hrane HiPP pa ubacivali otrov za štakore
SKANDAL Austrija: Ucjenjivali proizvođača dječje hrane HiPP pa ubacivali otrov za štakore

Konzumiranje sadržaja staklenki moglo bi biti opasno po život, kažu iz HiPP-a.

U policijskom priopćenju navodi se da su staklenke u pitanju imale naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklenke i poklopac koji je već bio otvoren ili su oštećene, a nekima je nedostajao sigurnosni pečat ili su imale neobičan miris.

Naveli su da su početni laboratorijski testovi na sličnim staklenkama koje je policija zaplijenila u Češkoj i Slovačkoj pokazali prisutnost otrovne tvari. U priopćenju nisu navedeni daljnji detalji.

IMALI PROBAVNE TEGOBE Kaos na Coachelli! Mnogi tvrde da su se otrovali pizzom od 25 $
Kaos na Coachelli! Mnogi tvrde da su se otrovali pizzom od 25 $

Policija je također rekla da su vlasti u Austriji upozorene na rizik nakon istraga u Njemačkoj. Nisu pružili daljnje detalje.

"Prema našim trenutnim saznanjima, ova kritična situacija uključuje vanjsko kriminalno upletanje koje utječe na distribucijski kanal SPAR Austria", priopćili su iz HiPP-a, koji u nedjelju nije bio dostupan za komentar.

Glasnogovornik SPAR-a rekao je u subotu za Reuters da je povlačenje proizvoda mjera opreza i da je utjecalo na 1500 trgovina u Austriji te da to nije utjecalo na prodajna mjesta drugdje.

OPREZ SPAŠAVA ŽIVOT Počela je sezona medvjeđeg luka - evo kako ga prepoznati, jako sliči vrlo otrovnoj biljci!
Počela je sezona medvjeđeg luka - evo kako ga prepoznati, jako sliči vrlo otrovnoj biljci!

SPAR i HiPP savjetovali su kupcima da ne konzumiraju sadržaj staklenki kupljenih u trgovinama austrijskog SPAR-a. Rekli su da će kupci dobiti puni povrat novca za vraćene proizvode.

Policija je savjetovala kupcima da temeljito operu ruke ako dođu u kontakt sa staklenkom.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'
SREĆA U OPRTLJU

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'

Andrea (39) i Marko (44) Đaković udomili su četvero djece. Imaju i biološku kćer, a uskoro dolazi i sin. 'Udomiteljstvo je poziv', kažu nam
Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka
NAKON SUNCA - KIŠA

Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka

Sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta
Užas kod Karlovca: Vozač umro tijekom vožnje u autu. Zabio se u drugi, dvoje ljudi ozlijeđeno...
TRAGEDIJA U ORLOVCU

Užas kod Karlovca: Vozač umro tijekom vožnje u autu. Zabio se u drugi, dvoje ljudi ozlijeđeno...

Radi se o prometnom događaju između dva vozila. Vozač jednog je preminuo prirodnom smrću, a u drugom vozilu je dvoje ljudi ozlijeđeno, rekli su nam iz karlovačke policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026