IMALI PROBAVNE TEGOBE

Kaos na Coachelli! Mnogi tvrde da su se otrovali pizzom od 25 $

Piše Tina Ozmec-Ban,
Kaos na Coachelli! Mnogi tvrde da su se otrovali pizzom od 25 $
Kriška pizze s jednog štanda navodno košta 25 dolara, a mnogi tiktokeri i korisnici društvenih mreža izvijestili su kako su dobili probavne tegobe nakon što su je pojeli

Doživljaji s jednoj od najpopularnijih svjetskih glazbenih festivala Coachella se ne stišavaju, i nisu svi pozitivni. Naime, nakon što je publiku jako razočarao Justin Bieber, koji je nastupio po prvi put kao glavni izvođač no nije izveo svoje najpopularnije hitove, sada se brojni posjetitelji festivala žale i kvalitetu hrane. Naime, mnogi su na društvenim mrežama podijelili da su se razboljeli nakon prvog festivalskog vikenda, a za probavne smetnje krive pizzu sa štanda Spicy Pie. 

FOTO Lizzo ispale grudi dok je mrdala guzom na Coachelli

Snimke su se proširile internetom. 'Priča se da su stotine ljudi na Coachelli završili bolesni nakon 'začinjene' pizze koja košta 25 dolara', 'Redovito pratim sadržaj na TikToku s Coachelle i samo da vas upozorim: Nemojte jesti u Spicy Pieu jer se ljudi žale da su se razboljeli od njihove pizze'. 

Mnogi su na mrežama opisivali simptome poput mučnine, grčeva u želucu, ali i povraćanja. Jedna je korisnica rekla kako se probudila s groznim osjećajem u trbuhu. 'Otrčala sam u kupaonicu i ondje provela gotovo sat vremena. Mislim da sam se možda otrovala hranom'. Jedan se tiktoker snimio i kako odlazi u medicinski šator na festivalu zbog, kako tvrdi, trovanja hranom. 

@_davanity #coachella ♬ original sound - @Davanity

No, kako navodi NY Post, organizatori ovog festivala nisu se još oglasili oko cijelog slučaja. 

Bieber razočarao fanove na Coachelli, J. Lo ukrala show

Nažalost, nisu samo probavne smetnje problem festivala, barem ako se pita koristnike društvenih mreža. Mnogi su se požalili na previsoke cijene hrane i pića. Jedan je posjetitelj navodno platio 41 dolar za dvije kriške pizze i limenku Coca-Cole. Drugi je napisao kako je platio 30 eura za sendvič s piletinom i krumpiriće... 

