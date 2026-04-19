SKANDAL Austrija: Ucjenjivali proizvođača dječje hrane HiPP pa ubacivali otrov za štakore

Austrijske vlasti rekle su da su nepoznati počinitelji navodno pokušali ucijeniti proizvođača dječje hrane HiPP, tvrdeći da su u neke proizvode stavili otrov za štakore. Jedan supermarket u Austriji je pogođen, rekla je u subotu navečer austrijska Agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES). Agencija je rekla da je kaznenom istragom utvrđena "sumnja" da su neke staklenke s mrkvom i krumpirom "kontaminirane otrovom za štakore".

- Vjeruje se da je ovo bio pokušaj ucjene - priopćio je AGES.

Prema trenutačnim informacijama, pogođena je trgovina SPAR-a u Eisenstadtu. Kontaminirane staklenke označene su bijelom naljepnicom i crvenim krugom. Tvrtka je već povukla cijeli svoj asortiman iz supermarketa SPAR u Austriji u petak navečer, a SPAR je rekao da je uklonio sve proizvode Hippa s austrijskih polica iz mjera predostrožnosti.

- Konzumacija takve staklenke može biti po život opasna - upozorio je HiPP. Glasnogovornik tvrtke govorio je o "izvanjskom kriminalnom utjecaju."

Među staklenkama koje su zaplijenjene u Austriji nije bilo kontaminiranih proizvoda, rekla je policija u pokrajini Gradišće. Eisenstadt je glavni grad pokrajine.