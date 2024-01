Austrijanac nestao na Krku prije 7 mjeseci. Obitelj moli pomoć: 'Nudimo nagradu od 8000 €'

Prošlo je sedam mjeseci od nestanka na području otoka Krka, obitelj još jednom moli pomoć javnosti u pronalasku austrijskog državljana Rolanda Pölzl-Huemera, javlja Danas.hr.

Podsjetimo, muškarcu srednje tjelesne građe, sijede kose, starosti 63 godine svaki se trag izgubio krajem lipnja kod mjesta Kras na Krku. U trenutku nestanka bio je odjeven u crveno-plavu majicu i kratke plave hlače te je nosio naočale za vid.

Foto: screenshot twitter/pixsell

Za RTL Danas su progovorila shrvana djeca nestalog te kazala da nude nagradu od osam tisuća eura.

- Mogu nam pomoći tako da jednostavno drže oči otvorenima. Nadamo se da se negdje smjestio, da je možda našao sklonište ili da je zbrinut u nekoj klinici. Bilo bi super kada bi svi malo pogledali. Možda je netko smjestio nekoga, možda netko ovdje. To bi bilo super, rekao je Dominic Pölzl, sin nestaloga.

Njegova kći Denise Pölzl objasnila je da Roland boluje od demencije, znači da je prije nestanka bio tek srednje dementan što znači da je potpuno normalno funkcionirao s obitelji. Nikada ranije nije nestajao, no znao se pogubiti.

- Trebao mu je netko tko bi mu pokazao gdje treba ići, ali u svom normalnom okruženju gdje je živio, kod kuće, nije imao nikakvih problema. Normalno je išao i do benzinske postaje, pa i do tiska. To je sve dobro funkcioniralo, dodala je Denise.