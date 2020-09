Austrijanci u Hrvatskoj: Rezultat testa na koronu čekamo na plaži

Bračni par Fuchner iz Austrije smatra da nitko ne smije braniti putovanja. Odmaraju se u Petrčanima i poručuju: ‘Nije loše čekati test na koronu na plaži. Pet godina dolazimo ovdje. Vratit ćemo se’

<p>Nama paše tišina i more. I naravno, sunce. Ali ni loše vrijeme nam ne bi smetalo, pričaju nam supružnici Adelhaide (68) i Gunter (70) Fuchner iz Austrije.</p><p><strong>Pogledajte video: Rezultate testa na koronu čekaju na plaži</strong></p><h2>'Jedino nam je čudno kako netko može počupati borove jer smetaju njegovom bazenu'</h2><p>Zatekli smo ih dok su uz more hvatali sve slabije, ali još uvijek dovoljno intenzivne zrake sunca na plaži u Petrčanima kraj Zadra, samo tri dana prije službenog početka jeseni. </p><p>More je još uvijek toplo do te mjere da i najzimogrozniji mogu ući bez oklijevanja, a kupača je na plažama taman toliko da ne smetaju jedni drugima. Bablje ljeto, u kojem obično najviše uživaju domaći ljudi, omiljeno je u za supružnike Fuchner.</p><p>- Mi već pet godina uzastopce dolazimo u Petrčane. Svaki put nas je poslužilo lijepo vrijeme, izuzev lanjskog srpnja kad se na Petrčane i okolicu sručila stravična oluja koja je čupala stabla. Ali to je trajalo samo jedan dan. Samo jednom smo htjeli prekinuti ljetovanje, jer je susjed gradio kuću pa je lupalo na sve strane, ali smo otišli u Kraljevske vinograde odakle se Petrčane vidi kao na dlanu i nakon toga nismo imali srca otići, radije smo trpjeli buku - kaže <strong>Gunter Fuchner </strong>te dodaje da ga ne čude toliko građevinski radovi u postsezoni koliko susjed iznajmljenog apartmana, poduzetnik iz Zagreba, koji je počupao borove i crniku da mu ne smetaju bazenu i time ostavio cijeli potez plaže bez hlada, potpuno nekažnjeno.</p><p>- Kod nas se mora prijaviti svako stablo koje se ruši, bilo ono na privatnom terenu ili ne. Treba jako dobar razlog da se drvo smije posjeći, a u 99 posto slučajeva ta se dozvola ne dobije i stablo preživi - dodaje.</p><h2>U sedam na šetnju pa na kupanje</h2><p>On i supruga jako vole prirodu. I na godišnjem odmoru ustaju rano, u sedam sati kreću na petkilometarsku šetnju sa štapovima, a nakon sat vremena već su na kupanju. Potom zdravo doručkuju i natrag na more.</p><p>U Hrvatsku dolaze u predsezoni, a u Italiju idu u predsezoni, jer gužve ne vole. Korone se ne boje. S nama su se, iako na plaži, držali distance i nismo se rukovali ni na dolasku ni na odlasku.</p><p>- Nikad ne znaš tko je prijenosnik i jednostavno se moramo čuvati, a time čuvamo i druge ljude. Rekli su nam da ćemo morati ili u karantenu po povratku ili napraviti test pa smo odlučili testirati se dva dana prije polaska. Tako ćemo rezultate čekati na plaži u Hrvatskoj, što nije loše. Svijet se promijenio pojavom pandemije i nadam se da nećemo dugo morati trpjeti te restrikcije. Ove godine smo se mislili zaletjeti do Dubrovnika dva-tri dana, ali je zbog korone to otpalo. Hoće li biti moguće dogodine, još se ne zna, ali tome se nadamo. Volimo putovati i zabrane nam se nimalo ne sviđaju. Austrija je prva počela ograničavati putovanja, ali to nije u redu i mislim da nam time ispiru mozak. Države nemaju pravo braniti putovanja. Kakva je to Europska Unija ako među zemljama nema tranzicije? Volio bih da Hrvatska učini više za svoje goste i da se usprotivi zabranama, da apelirate da se to ne rade. Nek' svak misli na sebe i svoje zdravlje i time štiti druge, ali samo tako prihvaćati zabrane, to mi nije drago - zaključuje Gunter te dodaje da ni testiranje ljudi po njegovom mišljenju, nije u redu.</p>