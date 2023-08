Austrijanka je tjerala hrvatsku obitelj s plaže kod Zadra. Redar kaže da će joj ukloniti ležaljke

Izletjela je van, uzela mi ležaljku i bacila ju je. Rekla je da je taj dio plaže njezin. Ove njene ležaljke danju i noću si zavezane lancima, ispričao je za Morski.hr turist iz Karlovca o incidentu iz Turnja kraj Zadra i sukobu s Austrijankom.

'Pitala me zašto nisam ostao doma'

Kaže kako plaća 150 eura za mobilnu kućicu i da mu dijete govori da se boji izići van nakon svega.

- Kakav mi je to godišnji? Maltretiraju nas, nema dana da se netko ne izdere na tebe. Što je najgore, ova žena nije ni državljanka Hrvatske, a tvrdi da je njezin dio plaže. I još me pita da zašto nisam ostao doma, pa gdje to vodi?! - rekao je Karlovčanin.

Kako piše Morski.hr, koji je prvi objavio priču, slučaj je prijavljen komunalnim redarima. Kako isti dan nisu mogli dobiti komunalnog redara, javio im se u ponedjeljak jer je, kako kaže, večer prije bio na svadbi pa je to odlučio spojiti s nedjeljom.

- Upoznati smo sa slučajem, ženu koja svojata pomorsko dobro nismo zatekli na adresu. Te će ležaljke biti uklonjene, ne samo te nego i sve ostale koje se zateknu na pomorskom dobru - rekao je i dodao da bi, da su je zatekli u prekršaju, kazna za nju bila od 66 do 132 eura na licu mjesta.

Foto: Morski hr

Susjed: Ona je ugledna mještanka, radi u UN-u i humanitarka je

Portal morski.hr nazvao je gospodin koji se predstavio kao susjed dotične Austrijanke. Rekao je kako ona nije gošća, već da tu živi dvadeset godina.

- Ona je ugledna mještanka, radi u UN-u i veliki je humanitarac. Pomaže, donirala je i za školu. Ona je tom čovjeku bacila ležaljku, ali on je to isto napravio kad je vidio njezinu na plaži. Svatko ima pravo koristiti pomorsko dobro - rekao je i dodao da su za sve krivi - novinari.