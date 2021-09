Vlada je napokon obećala financijsku pomoć žrtvama napada. Ovaj bi korak bio neophodan odmah nakon napada, ali bolje i kasno nego nikad - rekao je odvjetnik Karl Newole koji zastupa obitelj jedne od žrtava tragično preminulih u terorističkom napadu u Beču 2. studenog prošle godine.

Četvero ljudi izgubilo je život, a njih još 23 je ranjeno tijekom napada. Veliki dio svjedoka ostao je istraumatiziran. Počinitelja je tijekom krvavog pohoda ustrijelila policija. Nakon tragedije, austrijska vlada zakazala je u pružanju pomoći ozlijeđenima, preživjelima i njihovim obiteljima. Iako su davno obećali uspostaviti poseban fond za žrtve terorizma, konkretne planove dugo nisu prezentirali. Sve do jučer kada je objavljeno kako je Vlada uspostavila paket pomoći u iznosu od 2,2 milijuna eura. Pomoć je predviđena za konkretne troškove poput troškova pogreba i prijevoza, a žrtvama će biti isplaćena i naknada zbog proživljene traume u napadu.

- Strašni teroristički napad u Beču nikad se neće zaboraviti. Rane ožalošćenih zauvijek će biti duboke, ta se patnja nikada ne može nadoknaditi. Kao republika, ovdje možemo samo pokušati dati doprinos u podršci žrtvama i preživjelima koje je sudbina snažno pogodila. Upravo bi ova dodatna financijska pomoć trebala biti za pogođene. Također je jasno da će vlada nastaviti činiti sve što može kako bi se dosljedno borila i spriječila teror i ekstremizam u Austriji – rekla je Susanne Raab, ministrica za integracije i obitelj.

Organizacija za podršku žrtvama WEISSER RING, koja je već djelovala na različite načine u interesu žrtava terorističkog napada, odgovorna je za rukovanje i raspodjelu dodatne pomoći.

- Kad je teroristički napad pogodio Austriju, WEISSER RING je odmah, idućeg dana bio spreman pomoći ugroženima u suočavanju s posljedicama. Ukupno 87 ljudi je kasnije našlo put do nas, od kojih smo 69 dobili dopuštenje da ih pratimo duže vrijeme. Također je bila naša posebna briga razjasniti koga treba smatrati žrtvom u vezi s ovim strašnim činom prema Zakonu o žrtvama zločina (VOG). Jako sam zadovoljan što se uspostavom ovog fonda stavljaju na raspolaganje sredstva koja omogućuju pomoć koja nadilazi okvire VOG -a - objašnjava Hon.Prof. Dr. Udo Jesionek, predsjednik "WEISSE RING-a''.

Oni koji su pogođeni imali su pravo na beneficije iz Zakona o žrtvama zločina; međutim, one su bile jako niske. Od kolovoza su 44 osobe primile naknadu za bol i patnju, a na to je potrošeno sveukupno 100.000 eura. Zakon predviđa paušale od 2.000 do 12.000 eura, ovisno o težini odštete. U sljedećih nekoliko dana Ministarstvo socijalnog rada će pismeno obavijestiti sve one koji su primili pomoć iz tog fonda o dodatnoj mogućnosti potpore putem novouspostavljenog fonda.

Nakon terorističkog napada, majka ubijene studentice umjetnosti iz Njemačke podnijela je privatnu tužbu. Nije mogla snositi troškove pogreba i prijevoz tijela u Njemačku gdje je djevojka pokopana.

Njezin odvjetnik Norbert Wess, koji se sam ponudio da ju zastupa besplatno, istaknuo je kako su zadovoljni svakom odštetom koja se daje ožalošćenima jer su osim psihičkih patnji obitelji došle u doista teške situacije i zbog nastalih troškova.