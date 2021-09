Kambodžanske vlasti uhitile su šesnaestogodišnjeg autističnog dječaka iz Kamodže, Kak Sovanna Chhaya, jer je na Telegramu navodno vrijeđao dužnosnike vladajuće stranke.

Dvadeset policajaca, naoružanih s AK-47, sudjelovalo je 24. lipnja u akciji uhićenja dječaka koji zbog autizma ne priča. Stavili su mu lisice i strpali ga u zatvor bez sudskog naloga za uhićenje. Svoju obitelj nije vidio od lipnja, a prijeti mu do dvije godine zatvora.

Zbog autizma je progovorio s tek devet godina, a dječak i dalje ne govori više od dvije riječi kada razgovara s obitelji. Njegova strast je politika i kambodžanska povijest. Njegov otac Kak Komphear, koji je trenutno u zatvoru od lipnja 2020. godine, bio je član oporbene stranke, Kambodžanske stranke za spas, a svog sina je zbog njegove strasti vodio na političke skupove oporbe. Kompheara su zatvorili zbog navodnog planiranja svrgavanja vladajuće stranke na čelu s premijerom Hun Seanom koji ima jedan od najdužih mandata u svijetu - čak 36 godina. Svatko tko se protivi vladajućoj stranci završi u zatvoru.

Dječaka su uhitili nakon rasprave na Telegramu. Njegova majka Prum Chantha i odvjetnik za BBC su rekli da je dječak ljuto reagirao na poruke u kojima vladajuća stranka navodi da je njegov otac izdajica, a poruke je zatim proslijedio dužnosnicima.

Njegova soba bila je ukrašena s zastavama oporbene stranke, a uz to imao je i fotografije Jayavarmana VII, najmoćnijeg kralja Kmerskog Carstva. Sada svoju sobu dijeli u zatvoru s 20 drugih zatvorenika. Svoju obitelj nije vidio već tri mjeseca, a jedino tko ga može posjetiti u zatvoru je njegov odvjetnik. Suđenje mu počinje 29. rujna, a prijeti mu do dvije godine zatvora.

- On ne spava, sjedi i pjeva svaku noć pa se ostali zatvorenici često naljute. Bojim se da mu ne naude - rekao je njegov odvjetnik Sam Sokong koji je sud upozorio da je dječak autističan, no to nisu uzeli u obzir. Suđenje mu počinje 29. rujna.

Njegova majka svaki peti dan dođe u zatvor i ostavi mu hranu, no još uvijek ga od lipnja nije smjela vidjeti.

Sovannu ovo nije prvi put da se zamjerio policiji i vladajućoj stranci. Naime, uhitili su ga i u listopadu kada je provalio u napušteno bivše sjedište oporbene stranke i htio ukrasti nekoliko zastava kako bi ukrasio svoju sobu. Autističnog dječaka pustili su nakon dva dana, a i sam se ispričao zbog 'vragolije'. U travnju je završio u bolnici s prijelomom lubanje nakon što su ga dva čovjeka na motoru udarila ciglom. Napadače nisu pronašli, a napad je bio sličan s nedavnim napadima protiv pristaša oporbe.

Chak Sopheap, izvršni direktor kambodžanskog Centra za ljudska prava navodi da slučaj Sovann Chhay izgleda kao 'lov na vještice' protiv članova oporbe, kao i njihovih obitelji te ne poznaje granice.

- Ovaj slučaj pokazuje krajnje granice do kojih je vlada spremna ugušiti svaki oblik protivljenja, a kritičari da pojačaju svoju moć, čak i ako to znači zatvaranje djece s invaliditetom u potpunom zanemarivanju njihovih najosnovnijih prava - rekao je Sopheap.

UN je upozorio da su duboko uznemireni ovim slučajem te traže da se dječak oslobodi.

- Snažno apeliramo na kambodžansku vladu da oslobodi ovo dijete i osigura da se zaštite njegova ljudska prava. S djecom s teškoćama u razvoju koji su optuženi za kršenje zakona treba postupati u skladu s najboljim interesima djeteta i uložiti sve napore da ih se drži van zatvora - rekli su dužnosnici UN-a.