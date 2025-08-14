Automobil je potpuno izgorio, ali, na sreću, ozlijeđenih nije bilo. Vatrogasci su odmah intervenirali
KOD KUĆICA U ZAPREŠIĆU
Auto izgorio kod West Gatea
- Ispred naplatnih kućica Zaprešić u smjeru prema Zagrebu automobil je potpuno izgorio - javlja nam čitateljica 24sata.
Kontaktirali smo Javnu vatrogasnu postrojbu Zaprešić, iz koje su nam javili kako su vatrogasci izašli na teren čim su zaprimili dojavu te kako nije bilo ozlijeđenih, već je u pitanju samo materijalna šteta na automobilu.
