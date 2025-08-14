Obavijesti

KOD KUĆICA U ZAPREŠIĆU

Auto izgorio kod West Gatea

Piše Julia Očić,
Auto izgorio kod West Gatea
Foto: Čitatelj 24sata

Automobil je potpuno izgorio, ali, na sreću, ozlijeđenih nije bilo. Vatrogasci su odmah intervenirali

- Ispred naplatnih kućica Zaprešić u smjeru prema Zagrebu automobil je potpuno izgorio - javlja nam čitateljica 24sata.

Zapalio se automobil kod West Gatea 00:34
Zapalio se automobil kod West Gatea | Video: čitatelj/24sata

Kontaktirali smo Javnu vatrogasnu postrojbu Zaprešić, iz koje su nam javili kako su vatrogasci izašli na teren čim su zaprimili dojavu te kako nije bilo ozlijeđenih, već je u pitanju samo materijalna šteta na automobilu.

