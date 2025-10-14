Vozač je, iako je bio pod utjecajem alkohola, uspio izaći iz vozila. Lakše je ozlijeđen. Više informacija će biti poznato nakon očevida
Auto je u Dugom Selu sletio s ceste, udario u stup i zapalio se
Automobil je sletio s ceste u noći na utorak u Dugom Selu. Udario je u stup u zapalio se.
Vozač (40) koji je bio pod utjecajem alkohola i opijata u nesreći je lakše ozlijeđen. Uspio je, srećom, napustiti automobil prije nego se zapalio.
Policija kaže da će više informacija imati nakon očevida.
