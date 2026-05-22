VIDEO Profesorica iz Zadra kojoj su maturanti poklonili auto: 'Ništa me nije ovako ganulo...'

Zadarski maturanti oduševili su svoju razrednicu Ninu, ali i cijelu Hrvatsku, svojim potezom za zadnji dan škole. Naime, maturanti Tehničke škole Zadar svojoj su voljenoj profesorici poklonili automobil!

- Radim u četiri škole i uvijek sam u pokretu, ali uvijek sam pješačila. Znali su da nemam automobil, ali su oni znali što mi treba - kaže za 24sata Nina Lučić, profesorica strukovnih i društvenih predmeta u zadarskim srednjim školama.

Profesorica je bila vidno ganuta ovim potezom maturanata, suze su same krenule...

- Ovo mi je treća generacija maturanata, smjer zrakoplovni tehničar, tehničke škole Zadar. I njih 19 se skupilo i pronašli su automobil preko učenika iz Gospića koji ga je i dovezao - kaže nam dalje profesorica...

Odmah nastavlja:

- Predali su mi ključ u ruke, registracija vrijedi godinu dana i na meni je samo da budem dobra vlasnica što ću sigurno i biti. Meni nije bilo bitno koji je automobil, ali ovaj je idealan za mene. Stvarno su me ostavili bez teksta, ali u suzama. Ne znam kako su to izveli, nikom nisu rekli, ali je zabavno kad su zaključili da se ne živciram oko para jer njih nema. Nekad sam radila i dvokratno, hodala kilometre, ali nisam to smatrala teškim, već treningom, ali su moji maturanti zaključili da bi mi dobro došlo prijevozno sredstvo. Ništa me nije ovako ganulo, nakon rođenja dva moja sina, još uvijek lebdim - kaže nam ganuta profesorica...

"E to su prava djeca, bravo", "Ona ih je pripremila za život, oni su joj vratili, bravo, mladosti!", "Ponosna na našu dicu", "Bravo za maturante, ali i bravo za profesoricu", nižu se komentari...



