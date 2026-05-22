Obavijesti

News

Komentari 6
ODUŠEVILI HRVATSKU

VIDEO Profesorica iz Zadra kojoj su maturanti poklonili auto: 'Ništa me nije ovako ganulo...'

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Profesorica iz Zadra kojoj su maturanti poklonili auto: 'Ništa me nije ovako ganulo...'
Foto: Nas.Zadar/Instagram, Canva

"Radim u četiri škole i uvijek sam u pokretu, ali uvijek sam pješačila. Znali su da nemam automobil, ali su oni znali što mi treba", kaže nam profesorica...

Zadarski maturanti oduševili su svoju razrednicu Ninu, ali i cijelu Hrvatsku, svojim potezom za zadnji dan škole. Naime, maturanti Tehničke škole Zadar svojoj su voljenoj profesorici poklonili automobil!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Učenici profesorici darovali automobil u Zadru VIDEO
Učenici profesorici darovali automobil u Zadru | Video: Naš Zadar

Snimku je na svojoj Instagram stranici podijelio profil Naš Zadar.

- Radim u četiri škole i uvijek sam u pokretu, ali uvijek sam pješačila. Znali su da nemam automobil, ali su oni znali što mi treba -  kaže za 24sata Nina Lučić, profesorica strukovnih i društvenih predmeta u zadarskim srednjim školama.

Profesorica je bila vidno ganuta ovim potezom maturanata, suze su same krenule...

IZNENAĐENJE ZA RAZREDNICU VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...
VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...

- Ovo mi je treća generacija maturanata, smjer zrakoplovni tehničar, tehničke škole Zadar. I njih 19 se skupilo i pronašli su automobil preko učenika iz Gospića koji ga je i dovezao - kaže nam dalje profesorica...

Odmah nastavlja:

- Predali su mi ključ u ruke, registracija vrijedi godinu dana i na meni je samo da budem dobra vlasnica što ću sigurno i biti. Meni nije bilo bitno koji je automobil, ali ovaj je idealan za mene. Stvarno su me ostavili bez teksta, ali u suzama. Ne znam kako su to izveli, nikom nisu rekli, ali je zabavno kad su zaključili da se ne živciram oko para jer njih nema. Nekad sam radila i dvokratno, hodala kilometre, ali nisam to smatrala teškim, već treningom, ali su moji maturanti zaključili da bi mi dobro došlo prijevozno sredstvo. Ništa me nije ovako ganulo, nakon rođenja dva moja sina, još uvijek lebdim - kaže nam ganuta profesorica...

NORIJADA U ZADRU FOTO Maturanti u Zadru skakali u more za zadnji dan škole
FOTO Maturanti u Zadru skakali u more za zadnji dan škole

"E to su prava djeca, bravo", "Ona ih je pripremila za život, oni su joj vratili, bravo, mladosti!", "Ponosna na našu dicu", "Bravo za maturante, ali i bravo za profesoricu", nižu se komentari...


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
U Zagrebu maturanti urlali ZDS, u Splitu ozlijeđena maturantica: Evo kako protječu Norijade...
UŽIVO DILJEM HRVATSKE

U Zagrebu maturanti urlali ZDS, u Splitu ozlijeđena maturantica: Evo kako protječu Norijade...

Maturanti danas slave svoj dan! Donosimo uživo sve o norijadi 2026. gdje su okupljanja po gradovima, kakav je program te kakvo vrijeme očekuje maturante tijekom dana. Pratite naš live iz minute u minutu...
VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...
IZNENAĐENJE ZA RAZREDNICU

VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...

Kako se vidi prema snimci, nije mogla vjerovati, ali ni zaustaviti suze zbog ovako velikog iznenađenja
Bivši zatvorenik o Aleksiću: Idol mu je Mlađan. Kukavica, tukao je slabije, mučio je životinje...
'MLAĐAN MU JE BIO UZOR'

Bivši zatvorenik o Aleksiću: Idol mu je Mlađan. Kukavica, tukao je slabije, mučio je životinje...

Angel Andonov je bio osuđen na 21 godinu zbog krijumčarenja 300 kila kokaina. U zatvoru je završio pravo. Aleksić je proveo 12 godina u zatvoru za ubojstvo djevojke 1994. godine. Izašao je i opet ubio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026