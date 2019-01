'Auto je uvijek bio na rezervi i ne znam zašto nije izašao van'

Probudio me vatrogasni kamion, no do jutra nisam shvatio da je ovdje izgorio automobil i čovjek u njemu. Strašno, tako nešto se nikada nije dogodilo u našem selu, rekao je Dragutin, mještanin Vukmanića kod Karlovca gdje je u nedjelju oko 4 sata uz sporednu cestu na nizbrdici kraj posljednje kuće u naselju izgorjela Opel Astra karlovačkih registracija i u njoj čovjek.

Interevnirali su vatrogasci JVP Karlovac koji su zatekli goruće vozilo. Nakon što su ugasili vatru i požar stavili pod kontrolu u unutrašnjosti vozila su na suvozačevu mjestu uočili mrtvo tijelo nepoznate osobe. Policija je dojavu o požaru automobila i pronalasku mrtve osobe dobila u 4.27 sati, a tijekom jutra su na mjestu događaja započeli s očevidom kojim utvrđuju identitet smrtno stradalog čovjeka, kao i uzrok požara vozila i svih okolnosti. Prije nego što je vozilo potpuno izgorjelo vozač je navodno sletio s ceste, a da li se radi o nesretnom slučaju ili nečem drugom istražuje se. Mještani su zatečeni i govore da nije stradao nitko iz njihova sela, no smatraju da se radi o muškarcu iz obližnjeg naselja Ladvenjka koji je bio u vezi s djevojkom koja živi u kući kraj koje je automobil izgorio. Viđali su ga da često autom dolazi do djevojke i da zajedno odlaze i dolaze. Na mjesto tragedije došao je i muškarac koji nam je potvrdio da se radi o njegovu prijatelju iz Ladvenjka.

- Ne znam što se i kako se to dogodilo, uvijek je sa svojom Opel Astrom bio na rezervi to dobro znam. Kako je i zašto došlo do požara i da nije uspio izići van vozila ne znam. Bio je sposoban i spretan čovjek, ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo - u nevjerici govori muškarac dodajući da su u subotu bili zajedno i rezali drva. Dodao je da je njegov prijatelj radio kao dimnjačar u Karlovcu i da je bio vrijedan i sposoban, a radio je i poslove na građevini. Ovog ljeta je radio fasadu na kući ovdje u naselju, govori nam muškarac pokazujući na obližnju kuću.

Dodao je i da je njegov prijatelj rodom iz BiH, te da je razveden i otac dvoje djece. Živio je sam u vikendici u Ladvenjku, a posljednjih mjeseci je bio u vezi s djevojkom iz Vukmanića. Mještani Ladvenjka rekli su nam da je njihov susjed bio dobar, skroman i vrijedan čovjek.

- Viđam ga ujutro kada ide na posao, uvijek lijepo pozdravi, sasvim je normalan, drag i dobar čovjek. Znam da ima djecu i da je rastavljen, a druge okolnosti i njegove privatne stvari stvarno ne znam. Bio je dobar i vrijedan čovjek, tragedija je da je ovako stradao. - rekla je mještanka Ladvenjka.

Radio Mrežnica piše da je muškarac imao 50 godina te da je automobil stao dvadesetak metara od zadnje kuće u mjestu i nakon toga se zapalio.