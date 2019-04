Autobus je pao u provaliju u Boliviji: Najmanje 25 poginulih

Najmanje 25 osoba je poginulo pri padu autobusa u provaliju u Boliviji, u najtežoj prometnoj nesreći ove godine, objavile su vlasti u ponedjeljak.

"Izvlačimo tijela, za sada znamo da je 25 osoba poginulo, a 24 ranjenih je prebačeno u bolnice", rekao je šef policije, prenijela je bolivijska novinska agencija ANP.

#NSTworld: The bus was attempting to overtake a truck on Sunday night when it crashed head-on into another to the north of La Paz. https://t.co/avyRwuyNxt