Rekli su nam da bi djevojka, koju je udario u nesreći, trebala biti dobro. Majka ju je odvezla u bolnicu na pregled, rekli su nam upućeni u nezgodu u Svetoj Nedelji
Autom je probio ogradu kraj klizališta u Svetoj Nedelji i lupio djevojku, reagirala je Hitna
Prva večer advetskog programa u Svetoj Nedelji pretvorila se u pravi mali horor. Kako doznaju 24sata, tijekom koncerta pjevača Grše na otvaranju klizališta u parku ispred župne crkve, bila je prometna nezgoda.
Jedan vozač probio je zaštitnu ogradu i upao među masu ljudi. U naletu je udario jednu djevojku.
- Odmah su reagirali Hitna pomoć i policija. Rekli su nam da bi djevojka, koju je udario u nesreći, trebala biti dobro. Majka ju je odvezla u bolnicu na pregled - reklo nam je nekoliko ljudi iz Svete Nedelje.
Policija je napravila očevid, no detalji će biti poznati tek tijekom subote.
