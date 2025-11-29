Obavijesti

News

Komentari 0
NA KONCERTU GRŠE

Autom je probio ogradu kraj klizališta u Svetoj Nedelji i lupio djevojku, reagirala je Hitna

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Autom je probio ogradu kraj klizališta u Svetoj Nedelji i lupio djevojku, reagirala je Hitna
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Rekli su nam da bi djevojka, koju je udario u nesreći, trebala biti dobro. Majka ju je odvezla u bolnicu na pregled, rekli su nam upućeni u nezgodu u Svetoj Nedelji

Prva večer advetskog programa u Svetoj Nedelji pretvorila se u pravi mali horor. Kako doznaju 24sata, tijekom koncerta pjevača Grše na otvaranju klizališta u parku ispred župne crkve, bila je prometna nezgoda.

Jedan vozač probio je zaštitnu ogradu i upao među masu ljudi. U naletu je udario jednu djevojku.

- Odmah su reagirali Hitna pomoć i policija. Rekli su nam da bi djevojka, koju je udario u nesreći, trebala biti dobro. Majka ju je odvezla u bolnicu na pregled - reklo nam je nekoliko ljudi iz Svete Nedelje.

Policija je napravila očevid, no detalji će biti poznati tek tijekom subote.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Optuženi ispitani u Uskoku...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Optuženi ispitani u Uskoku...

Upitan oko Mikulićeve smjene i činjenice da se ona poklopila s njegovim uhićenjem, premijer Andrej Plenković kazao je da to nije razlog smjene te nisu znali za akciju USKOK-a protiv Mikulića...
Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?
RODITELJI U STRAHU

Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?

Iz grada osnivača potvrdili su da je početkom mjeseca uhićena jedna odgajateljica. Ono za što ju se sumnjiči je stravično...
Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!
HOROR NAPAD

Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025