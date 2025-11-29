Autom je probio ogradu kraj klizališta u Svetoj Nedelji i lupio djevojku, reagirala je Hitna

Prva večer advetskog programa u Svetoj Nedelji pretvorila se u pravi mali horor. Kako doznaju 24sata, tijekom koncerta pjevača Grše na otvaranju klizališta u parku ispred župne crkve, bila je prometna nezgoda.

Jedan vozač probio je zaštitnu ogradu i upao među masu ljudi. U naletu je udario jednu djevojku.

- Odmah su reagirali Hitna pomoć i policija. Rekli su nam da bi djevojka, koju je udario u nesreći, trebala biti dobro. Majka ju je odvezla u bolnicu na pregled - reklo nam je nekoliko ljudi iz Svete Nedelje.

Policija je napravila očevid, no detalji će biti poznati tek tijekom subote.