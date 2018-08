Autom od Zagreba do Brača u jednom smjeru - čak 776 kuna!

Četveročlana obitelj s dvoje male djece put autom od Zagreba do Splita u sezoni platit će 523 kune. Ako se pak uputi prema otocima, trajekt za najbliži Brač platit će još 253 kune. To ih dovodi do 776 kuna troška u samo jednom smjeru!

U ovaj izračun uračunali smo sezonsko poskupljenje autocesta i Jadrolinije te nove cijena goriva. Prema portalu cijenegoriva.info, benzin je skočio 21 lipu, dizel 14 lipa, a autoplin 9 lipa. Kako je objavilo Ministarstvo gospodarstva, prosječna cijena benzina prekjučer je iznosila 10,43 kune, a od jučer ona iznosi 10,53, što je poskupljenje za deset lipa po litri. Eurosuper 95 najjeftiniji je na Konzum benz postaji gdje mu je cijena 10,03 kune po litri.

Za razliku od drugih, Konzum benz cijene goriva mijenja četvrtkom i zbog toga su trenutačno niže. Najskuplji eurosuper 95 je na postaji Crodux derivati. Tamo se za litru plaća 10,39 kuna. Promijenile su se i cijene dizelskih goriva. Više od deset lipa građani prosječno plaćaju dizelsko gorivo, odnosno umjesto dosadašnjih 9,76 kuna, cijena je po novome 9,88 kuna. Polako se približavamo psihološkoj granici od deset kuna, koju smo krajem svibnja ove godine nakratko i probili.

- U Hrvatskoj se cijene određuju na način da su ključna dva faktora, a to je cijena dolara prema kuni i cijene derivata na takozvanoj mediteranskoj burzi gdje naftne kompanije i kupuju derivate. Mi ne znamo koje su cijene i kako se one tamo kreću, ali na neki način slijede svjetske trendove. Kako je došlo do poskupljenja barela nafte u svijetu, došlo je i do rasta cijena na mediteranskoj burzi - objasnio je Tin Bašić, vlasnik portala Cijenegoriva.info.

Na cijenu utjecala i turistička sezona?

Cijena barela nafte na londonskom tržištu trenutačno je 74,25 dolara. Smatra da je na dizanje cijena kod nas utjecala i turistička sezona.

- Ljudi putuju, potreba za gorivom je veća i tu je jasan zakon ponude i potražnje. Teško je prognozirati hoćemo li i sljedećeg utorka imati novo poskupljenje - rekao je.

Budući da država na cijenu litre goriva uzme 60 posto, zbog trošarina i PDV-a, inicijativa Stop rastu cijena goriva na dva prosvjeda je zahtijevala da srežu namete. Nije im uspjelo, ali je ministar Zdravko Marić tek rekao kako će 'nastaviti analizirati što se događa na globalnim i domaćim tržištima'.

Računica: Autom od Zagreba do Brača - 776 kuna

Zagreb - Split 411 kilometara

Gorivo: 323 kn (Eurosuper 95 - prosječna potrošnja 7,5 litara)

Cijena autoceste 200 kuna

Trajekt za Brač (4 osobe) 253 kune