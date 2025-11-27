Obavijesti

News

Komentari 1
UŽAS U KNINU

Autom pokosio dječaka na zebri

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Autom pokosio dječaka na zebri
Foto: 24sata

Dječak zadobio teške ozljede nakon što ga je na obilježenom prijelazu udario automobil kojim je upravljao 53-godišnji vozač iz Šibenika. Protiv njega slijedi kaznena prijava.

U Kninu se srijedu poslijepodne dogodila prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen maloljetni pješak. Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila, oko 17.25 sati u Ulici 4. gardijske brigade, kada je 53-godišnji vozač automobila šibenskih registracija dolazio do označenog pješačkog prijelaza. Na tom prijelazu nema semafora ni regulacije prometnog službenika, pa vozači moraju posebno paziti na pješake.

NEVJEROJATNO FOTO Autom se zabio u ogradu autokuće i uništio pakirane aute
FOTO Autom se zabio u ogradu autokuće i uništio pakirane aute

No, muškarac nije smanjio brzinu niti se zaustavio kako bi propustio pješake koji su već zakoračili na zebru. Zbog toga je prednjim lijevim dijelom automobila udario maloljetnog dječaka, koji je prelazio cestu. Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto događaja. Mladi pješak zadobio je teške tjelesne ozljede, no nakon liječničke obrade u bolnici, pušten je na kućno liječenje.

NEMA OZLIJEĐENIH VIDEO Vozač (31) sletio s autoceste kod Varaždina
VIDEO Vozač (31) sletio s autoceste kod Varaždina

Zbog prouzročenja prometne nesreće s teškim posljedicama, protiv 53-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025