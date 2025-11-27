Autom pokosio dječaka na zebri

U Kninu se srijedu poslijepodne dogodila prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen maloljetni pješak. Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila, oko 17.25 sati u Ulici 4. gardijske brigade, kada je 53-godišnji vozač automobila šibenskih registracija dolazio do označenog pješačkog prijelaza. Na tom prijelazu nema semafora ni regulacije prometnog službenika, pa vozači moraju posebno paziti na pješake.

No, muškarac nije smanjio brzinu niti se zaustavio kako bi propustio pješake koji su već zakoračili na zebru. Zbog toga je prednjim lijevim dijelom automobila udario maloljetnog dječaka, koji je prelazio cestu. Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto događaja. Mladi pješak zadobio je teške tjelesne ozljede, no nakon liječničke obrade u bolnici, pušten je na kućno liječenje.

Zbog prouzročenja prometne nesreće s teškim posljedicama, protiv 53-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.