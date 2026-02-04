Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...

Pozornica na Trgu bana Jelačića, na kojoj su dočekani rukometaši, postala je središnji dio sukoba Vlade i Grada Zagreba oko kršenja Ustava i zakona, a zbog nje je iz Grada i podnesen zahtjev Ustavnom sudu. Iako Vladi, koja je s Hrvatskim rukometnim savezom organizirala doček, Grad nije izdao dozvolu, odnosno rješenje za njezino postavljanje, takva dozvola je postojala u trenutku kad je Vlada odlučila organizirati doček rukometaša u ponedjeljak ujutro. To je ključni novi detalj u ovom cijelom slučaju koji je potvrđen za 24sata iz tri neovisna izvora iz Grada. I sam Grad Zagreb službeno ne spori da je dozvola za pozornicu izdana - ali gradskom uredu, te kažu da su je naknadno obustavili.

