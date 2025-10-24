Autom se zabila u zid kuće i teško ozlijedila dijete na ulazu. Ozlijeđeno je i dijete u autu

Dijete je teško ozlijeđeno u prometnoj nesreći do koje je došlo u četvrtak oko 7.30 sati u Rovišću, javlja bjelovarska policija. Navode da je auto bjelovarskih tablica vozila 27-godišnjakinja koja nije nikad položila vozački. Tijekom vožnje vozačica nije bila vezana sigurnosnim pojasom, a na prednjem sjedalu prevozila je dijete koje također nije bilo osigurano.

Prilikom pokušaja parkiranja ispred dućana nije se uvjerila da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu i imovinu.

U jednom trenutku, zbog neadekvatne obuće koja joj je zapela za papučicu gasa, automobil je prešao preko betonskog uzvišenja te prednjim dijelom udario u zid obiteljske kuće. Prednji kotač vozila pritom je zahvatio dijete koje se nalazilo na ulazu u objekt, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.

U nesreći su ozlijeđeni i dijete koje je bilo putnik u vozilu te vozačica. Svi su ozlijeđeni prevezeni vozilima hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, gdje im je pružena liječnička pomoć. Protiv vozačice slijedi kaznena prijava.

Sigurnost djece u vozilima

Sigurnost djece tijekom vožnje mora biti prioritet svakog roditelja i skrbnika. Prema važećim propisima, dijete se ne smije prevoziti na prednjem sjedalu ako nije visoko barem 150 centimetara. Prednje sjedalo, osobito zbog prisutnosti zračnog jastuka, može biti izuzetno opasno za djecu čije tijelo još nije u potpunosti razvijeno.

Čak i kada dijete dosegne visinu od 150 cm, preporučuje se da i dalje bude smješteno na stražnjem sjedalu – najsigurnijem dijelu vozila, poznatom kao „dječja sigurnosna zona“.

Pravilna upotreba autosjedalica, prilagođenih dobi, visini i težini djeteta, ključna je za sprječavanje ozljeda. Ispravno postavljena i korištena autosjedalica može značiti razliku između tragedije i sigurnog povratka kući.

Roditelji i vozači moraju biti svjesni važnosti pravilnog smještanja djece u autosjedalice i poštivanja prometnih propisa – jer time čuvaju ono najvrjednije, živote svojih najmlađih.

Važnost pravilne obuće za vožnju

Odabir odgovarajuće obuće također je važan za sigurnost u prometu. Neprikladna obuća, poput natikača, papuča ili obuće s visokim ili klizavim potplatom, može ometati pritisak na papučice i usporiti reakcije vozača. Takva obuća povećava rizik od nesreće, kao što je pokazao i ovaj slučaj u Rovišću.

Vozačima se stoga preporučuje da tijekom vožnje nose obuću koja pruža stabilnost, dobar osjećaj pedala i sigurnu kontrolu nad vozilom.