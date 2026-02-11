Obavijesti

News

Komentari 4
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Piše Ivan Štengl, Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...

Admiral

Nekolicina napadača brutalno su napala u srijedu oko 5 ujutro mladića u Rijeci. Redakcija 24sata u posjedu je uznemirujuće snimke na kojoj se vidi kako grupa mladića tuče jednoga.

Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali.

- Sjedio je na klupici i jeo burek kada su ga napala i pretukla trojica. Bezobzirno su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu. Udarali su ga na podu iako nije pružao nikakav otpor - ispričao je rođak za Burin. 17-godišnji mladić je u napadu teško ozlijeđen.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

Vezano uz napad smo kontaktirali i primorsko-goransku policiju. Potvrdili su da su upoznati sa slučajem te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Otac napadnutog mladića za Fiuman je otkrio da su se nedavno doselili.

 - Prišao mu je jedan od trojice, opalio mu šamar i onda su nastavili sva trojica. Tukli su ga bez razloga. Doselili smo u Rijeku prije par mjeseci, inače smo iz Malog Lošinja. Jako sam zabrinut. Ovo nas je šokiralo i želimo da javnost zna što se događa - poručio je otac.

- Slomljene su mu jagodične kosti i nos. Na glavi ima na desetke hematoma, sav je natečen i oba oka su mu zatvorena. Srećom, nalazi pokazuju da neće izgubiti vid - dodao je rođak.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Stiže zahladnjenje i snijeg!
PROMJENA VREMENA

Stiže zahladnjenje i snijeg!

Hrvatsku očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu koja će biti češća na Jadranu i u priobalnim područjima. U unutrašnjosti zemlje, osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, kiša će se pojavljivati uglavnom u drugom dijelu dana, dok će jutro biti obilježeno mjestimičnom maglom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026