Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Nekolicina napadača brutalno su napala u srijedu oko 5 ujutro mladića u Rijeci. Redakcija 24sata u posjedu je uznemirujuće snimke na kojoj se vidi kako grupa mladića tuče jednoga.

Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali.

- Sjedio je na klupici i jeo burek kada su ga napala i pretukla trojica. Bezobzirno su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu. Udarali su ga na podu iako nije pružao nikakav otpor - ispričao je rođak za Burin. 17-godišnji mladić je u napadu teško ozlijeđen.

Vezano uz napad smo kontaktirali i primorsko-goransku policiju. Potvrdili su da su upoznati sa slučajem te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Otac napadnutog mladića za Fiuman je otkrio da su se nedavno doselili.

- Prišao mu je jedan od trojice, opalio mu šamar i onda su nastavili sva trojica. Tukli su ga bez razloga. Doselili smo u Rijeku prije par mjeseci, inače smo iz Malog Lošinja. Jako sam zabrinut. Ovo nas je šokiralo i želimo da javnost zna što se događa - poručio je otac.

- Slomljene su mu jagodične kosti i nos. Na glavi ima na desetke hematoma, sav je natečen i oba oka su mu zatvorena. Srećom, nalazi pokazuju da neće izgubiti vid - dodao je rođak.