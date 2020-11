Autom zalutala u rijeku Dravu, umirovljenicu su tražili pet sati

Uznemirena žena (77) nazvala je u ponedjeljak policiju u Pitomači. Rekla je da se izgubila. Nakon pet sati potrage pronašli su je i donijeli na obalu

<p>Prošla sam kroz naselje Pitomača, kroz Dravsku ulicu. Izgubila sam se i vozilom stala u blatu i vodi. Ne mogu izaći s navedenog mjesta, uznemirenim glasom govorila je žena (77) dežurnom policajcu Policijske postaje Pitomača.</p><p>Nazvala ih je s mobitela u ponedjeljak malo prije 20 sati. Djelovala je dezorijentirano. Virovitički interventni policajci i policajci iz Policijske postaje Pitomača krenuli su u najneobičnije spašavanje do sada.</p><p>Odmah su počeli pretraživati područje rijeke Drave od Okrugljača do Pitomače (Šašnato polje). Tek malo poslije jedan sat u vodi korita rijeke Drave, 30-ak metara od obale, interventni policajci pronašli su vozilo njemačkih registracijskih oznaka u kojem je za volanom sjedila žena koja je policiju zvala u pomoć. Bila je sama u vozilu.</p><p>Iako se pretpostavljalo da je automobilom krenula prema rijeci pa se zaustavila uz obalu, vozačica je zapravo dobar dio puta izvezla kroz samo korito rijeke Drave, zbog čega ju je bilo teže pronaći. Službenici interventne jedinice propješačili su kroz rijeku do automobila te promrzlu i uplašenu vozačicu izvadili iz automobila. Na rukama su je donijeli na obalu, gdje su je preuzeli i zbrinuli policajci iz PP Pitomača.</p><p>Umirovljenicu smo pronašli u selu Čačinci, gdje živi. U njezinu dvorištu nije bilo automobila kojim je zalutala u Dravu, a nije željela razgovarati. Pretpostavlja se da je umirovljenica u središtu Pitomače zbog radova skrenula na obilaznicu, ali je nastavila voziti ravno i tako se ubrzo našla na obali Drave. Znajući da negdje treba skrenuti kako bi se vratila na cestu Pitomača – Virovitica i potom produžila za Čačince, odjednom se našla na samoj obali Drave.</p><p>Njezin automobil u utorak su iz rijeke izvukli vatrogasci i odvezli ga u PP Pitomača.</p>