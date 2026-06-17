Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, rekli su iz policije...
DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!
Splitsko-dalmatinska policija uhitila je jednu osobu zbog sumnje da je odgovorna za jednu od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina na Jadranu, u kojoj su život izgubile četiri osobe. Kako je potvrđeno za 24sata, uhićen je 33-godišnji hrvatski državljanin nad kojim se provodi kriminalističko istraživanje.
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- U ovom trenutku provodi se kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz čl. 225. st. 4. u svezi st. 1. Kaznenog zakona - rekli su nam iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Podsjetimo, tragedija se dogodila 14. lipnja oko 11.40 sati na moru između Šolte i Brača, kada su se sudarili putnički katamaran i jedrilica. Prema dosad utvrđenim informacijama, katamaran je plovio iz Splita prema Hvaru, dok se jedrilica, na kojoj se nalazilo osam čeških državljana, kretala iz smjera Trogira također prema Hvaru.
U nesreći su poginule četiri osobe koje su se nalazile na jedrilici. Na katamaranu je u trenutku nesreće bilo 118 putnika i sedam članova posade. Potraga za posljednjom nestalom osobom trajala je nekoliko sati. Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu potonule jedrilice, a u njezinoj kabini i tijelo četvrte smrtno stradale osobe.
Okolnosti koje su dovele do tragedije još se utvrđuju. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naložilo je provođenje više izvida i dokaznih radnji. Određenim osobama izuzeti su uzorci radi toksikološkog vještačenja, a naloženo je i pomorsko-tehničko vještačenje koje bi trebalo dati odgovore na pitanje kako je došlo do sudara dvaju plovila na jednom od najprometnijih plovnih pravaca srednjeg Jadrana.
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