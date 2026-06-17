Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije
OBJAVILA POLICIJA
Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj, svi ga traže
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U srijedu u 20.39 sati policija je zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi nestalo dijete. Radi se o mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji nedaleko od Legrada. Sve se, neslužbeno doznajemo, odvijalo na lokalnom kupalištu.
- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije.
Kako doznajemo, alarmirani su vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.
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