Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj, svi ga traže

U srijedu u 20.39 sati policija je zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi nestalo dijete. Radi se o mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji nedaleko od Legrada. Sve se, neslužbeno doznajemo, odvijalo na lokalnom kupalištu.





- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije.

Kako doznajemo, alarmirani su vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.