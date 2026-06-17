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OBJAVILA POLICIJA

Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj, svi ga traže

Piše Bogdan Blotnej,
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Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj, svi ga traže

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije

U srijedu u 20.39 sati policija je zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi nestalo dijete. Radi se o mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji nedaleko od Legrada. Sve se, neslužbeno doznajemo, odvijalo na lokalnom kupalištu.

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- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije.

Kako doznajemo, alarmirani su vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca. 

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