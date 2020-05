Automati za maske i navala na frizere: 'Operite kosu, molimo!'

U Austriji je započeo drugi krug popuštanja mjera uvedenih za prevenciju COVID-19. Otvorili su se frizerski i kozmetički saloni te dućani veći od 400 metara kvadratnih. Podsjetimo, prvo popuštanje mjera nastupilo je sredinom travnja kada su počeli raditi mali dućani te ugostiteljski objekti za pružanje ' take away' usluga. Tijekom svibnja uslijedit će otvaranje škola, gastronomskih objekata te hotela. Javna okupljanja i eventi su zabranjeni do početka rujna.

Zavirili smo u Franz & Gloria Barbers, popularnu frizersku i brijačku radnju u 7. kvartu, da vidimo kako to izgleda prvog dana. Svoj termin možete ugovoriti isključivo putem e-maila. Klijenti se mole da dođu sa svježe opranom, suhom kosom i zaštitnom maskom. Prvi dan su bili potpuno rezervirani jer su klijenti, posebno muškarci, jedva dočekali da im se skrati kosa. Rad s maskom, kako nam kažu, nije niti malo ugodan, a kontakt je ograničen jer im je ispod maski i mogućnost govora poprilično ograničena.

Nakon dućana s maskama po gradu postavljeni i automati

Beč je poznat po automatima pa tako od 0-24 osim slatkiša, grickalica i kondoma možete kupiti kruh i pekarske proizvode, čak i prosecco. Od sada su tu maske te sredstva za dezinfekciju. Točno tako, ubacite kovanice i automat vam izbaci masku za 7,90 eura ili pak 50 ml sredstva za dezinfekciju za 6,90 eura. Podsjetimo, s popuštanjem mjera i otvaranjem manjih dućana sredinom travnja u Austriji je osvanula sasvim nova vrsta prodavaonica isključivo sa zaštitnom opremom od korona virusa.

Jučer su se gužve stvorile ispred ponovno otvorenih dućana većih od 400 metara kvadratnih koji su primali određeni broj ljudi u isto vrijeme. Najveću kolonu zabilježila je IKEA.

Odjeću je recimo moguće isprobati u kabini nakon čega ju zaposlenici dezinficiraju s profesionalnim parnim čistačem i vrate u prodaju. Taj princip se i prije mogao vidjeti u boljim dućanima, a zahvaljujući koroni postao je propisana praksa za sve.

Tjedan obilježili protesti, bomba i mačeta

Sunčano vrijeme izvuklo je ljude iz njihovih domova, a obzirom da terase kafića nisu otvorene ljudi su sjedili posvuda te konzumirali vlastite grickalice i piće. Nadomak glavnog trga, Stephans platza, puk je zauzeo terase zatvorenih kafića s kavama za van. Tražilo se mjesto viška ispod sunca.

Beč je također zabilježio desetak prosvjeda, većinom zbog protivljenja vladinim odlukama da produže mjere za prevenciju korona virusa. To je naravno pojačano statistikom Zavoda za zapošljavanje gdje se trenutno nalazi više od 600.000 nezaposlenih te 1.2 milijuna onih koji su na pola radnog vremena. Nezadovoljstvo se reflektiralo i na ekstremnijim situacijama poput dojave o bombi u Hofburgu. Tamo se nalazi predsjednikov ured, ali je privremeno smješten i parlament. Proteklog tjedna je na istom mjestu policija uhitila mladića s mačetom koji je rekao da nosi povjerljivu poruku predsjedniku parlamenta Wolfgangu Sobotki..

Srozavanje na ljestvici medijske slobode zbog pritiska crno-plavih

Povodom Svjetskog dana slobode medija, Reporteri bez granica (RSF) su objavili kako je po tom pitanju u 2020. godini Austrija zauzela 18. mjesto. Ne, ovo nije nikakvo mjesto natjecanja u ljepoti jer je prošle godine bila daleko više pozicionirana, na 16. mjestu. Prema riječima novinarke i predsjednice reportera bez granica Rubine Möhring razlog tomu je sve veći pritisak na neovisno i kritično izvještavanje u Austriji.

- Javne klevete novinara ili preferiranje privatnih i tabloidnih medija u početku su bile dobro poznate nuspojave crno-plave koalicije. Povećane intervencije u uredništvima, isključenje pojedinih predstavnika medija s konferencija za medije, pokušaji bivšeg ministra unutarnjih poslova da otme mobitel jednoj novinarki ... Prošle smo godine uspjeli osjetiti što percipiranje slobode medija predstavlja za konzervativnu i desničarsku radikalnu stranku - rekla je Rubina Möhring zaključujući kako su povećani verbalni napadi i klima intelektualnog neprijateljstva doveli do gubitka vrijednog 16. mjesta na ljestvici.

Također je osudila to što je u vrijeme korona krize ORF televizija služila kao aparat kancelaru Kurzu i njegovim pomoćnicima za kontrolirano slanje poruka izoliranom stanovništvu.

Podsjetimo, Kurza je javnost, mediji pa naravno i opozicija prozvala za sijanje straha, paranoje te vođenje države u recesiju. Zamislite, sve je to, obzirom na socijalnu izolaciju stanovništva, izveo upravo putem tih istih medija.

- Čovjek mora reći ono što je: Ispred nas je velika recesija i ekonomska kriza – izjavio je Sebastian Kurz u aktualnom intervjuu za OE24.

Sijanje straha te obustavu ekonomije u nastupu na ORF-u opravdao je time da je bio previše emocionalan. Nikakvo čudo da ga sada prozivaju za manjak razuma. Opozicija se pita: Zašto Austrija nije mogla kao Švedska? Većina u parlamentu na to pitanje odgovara ovacijama.

Planova za izlazak zemlje iz krize još nema, a kancelar najavljuje da će ih prezentirati u narednim tjednima.