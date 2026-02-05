Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta, a slijedi očevid
BUKTINJA U DUBRAVI
Automobili gorjeli u Zagrebu
Čitanje članka: < 1 min
Dva automobila gorjela su na parkiralištu u zagrebačkoj Dubravi u četvrtak oko 2.20. Iz neutvrđenog razloga zapalio se Mercedes zagrebačkih tablica u vlasništvu muškarca (32), a onda se vatra proširila i na Peugeot zagrebačkih tablica u vlasništvu muškarca (39), piše PU zagrebačka.
Mercedes je potpuno izgorio, a u požaru nitko nije ozlijeđen.
Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta, a slijedi očevid.
