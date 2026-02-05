Automobili gorjeli u Zagrebu

Dva automobila gorjela su na parkiralištu u zagrebačkoj Dubravi u četvrtak oko 2.20. Iz neutvrđenog razloga zapalio se Mercedes zagrebačkih tablica u vlasništvu muškarca (32), a onda se vatra proširila i na Peugeot zagrebačkih tablica u vlasništvu muškarca (39), piše PU zagrebačka.

Mercedes je potpuno izgorio, a u požaru nitko nije ozlijeđen.

Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta, a slijedi očevid.