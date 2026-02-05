Obavijesti

NEPOZNATA ŠTETA

U Splitu noćas gorjela dva auta

U Splitu noćas gorjela dva auta
Ilustracija

Slijedi očevid kojim će utvrditi uzrok požara, kao i visinu materijalne štete

Dva automobila izgorjela su u četvrtak oko 2.30 sati u Splitu, u ulici Put Tršćenice. Požar su ugasili vatrogasci oko 3.10, nakon čega su osigurali mjesto požara, piše Dalmacija danas.

Materijalna šteta za sada nije poznata.

Slijedi očevid kojim će utvrditi uzrok požara, kao i visinu materijalne štete.

