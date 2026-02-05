U Splitu noćas gorjela dva auta

Dva automobila izgorjela su u četvrtak oko 2.30 sati u Splitu, u ulici Put Tršćenice. Požar su ugasili vatrogasci oko 3.10, nakon čega su osigurali mjesto požara, piše Dalmacija danas.

Materijalna šteta za sada nije poznata.

Slijedi očevid kojim će utvrditi uzrok požara, kao i visinu materijalne štete.