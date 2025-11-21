Obavijesti

POSTAVILA REKORD

Autoportret Fride Kahlo prodan za vrtoglavih 54,7 mil. dolara!

Foto: Nancy Kaszerman

Aukcijska kuća priopćila je da su se dva ponuđača natjecala u petominutnom nadmetanju za sliku "El sueno (La cama)" iz 1940. godine, što u prijevodu znači "San (Krevet)" i prikazuje Kahlo kako leži u krevetu

Autoportret poznate meksičke umjetnice Fride Kahlo prodan je za 54,7 milijuna dolara u New Yorku, postavivši rekord za najvrednije djelo umjetnice ikad prodano na aukciji, priopćila je u četvrtak aukcijska kuća Sotheby's.

Aukcijska kuća priopćila je da su se dva ponuđača natjecala u petominutnom nadmetanju za sliku "El sueno (La cama)" iz 1940. godine, što u prijevodu znači "San (Krevet)" i prikazuje Kahlo kako leži u krevetu. Identitet pobjednika na aukciji nije otkriven.

Sothebyâ€S Opens New Global Headquarters
Foto: Nancy Kaszerman

Prethodni rekord za djelo neke umjetnice na aukciji držala je američka slikarica Georgia O'Keeffe, čiji je "Jimson Weed / White Flower No. 1" prodan za 44 milijuna dolara 2014. godine. Rekord za djelo Fride Kahlo bio je 34,9 milijuna dolara, postavljen 2021. godine.

NAJVEĆI MEKSIČKI UMJETNICI 'Slon i golubica': Kad je umrla pojeo je šaku njenog pepela...
'Slon i golubica': Kad je umrla pojeo je šaku njenog pepela...

"El sueno (La cama)" posljednji je put prodano na aukciji 1980. za 51.000 dolara - oko tisućiti dio njegove sadašnje cijene. Anna Di Stasi, voditeljica za latinoameričku umjetnost u Sotheby'su, rekla je da prodaja odražava i rastuće uvažavanje genija Fide Kahlo i sve veće priznanje umjetnica na tržištu luksuzne robe.

Foto: Wikipedia

Svjetski poznata umjetnica rođena je 1907. godine, a umrla 1954. godine u dobi od samo 47 godina nakon života obilježenog tjelesnom i emocionalnom boli. Bila je najpoznatija po svojim autoportretima.

