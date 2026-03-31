POGORŠANJE Crveni alarm za dio zemlje: Evo gdje će puhati i do 165 kilometara na sat!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 14 min
Zagreb: Olujani vjetar stvara probleme u centru grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Očekuju se vrlo jaka i olujna, mjestimice jaka olujna, navečer i orkanska bura. Najjači udari vjetra bit će i do 165 km/h

Umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito bit će u utorak, 31. ožujka. Mjestimice će pasti kiša, osobito na jugu, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg, a na sjevernom Jadranu većinom bez oborine, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni vjetar, dok će poslijepodne samo lokalno s olujnim udarima. Na Jadranu bura s olujnim, posebice u drugom dijelu dana na sjevernom dijelu i orkanskim udarima, na krajnjem jugu prolazno i jugo te istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 10, na Jadranu između 11 i 14 °C.

Na snazi je crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala i Kvarnera. Očekuju se vrlo jaka i olujna, mjestimice jaka olujna, navečer i orkanska bura. Najjači udari vjetra bit će i do 165 km/h.

Foto: DHMZ

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

