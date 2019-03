Autor pjesme koju voli terorist: 'Samo smo pjevali, nismo klali'

U podlozi snimke krvavog pohoda Brentona Tarranta, ekstremista koji je u dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu pobio 49 ljudi, čuje se četnička pjesma 'Karadžiću, vodi Srbe svoje' u kojoj se spominje Radovan Karadžić.

'Karadžiću, vodi Srbe svoje, vodi Srbe svoje. Nek svijet vidi, nikog se ne boje, nikog se ne boje stihovi su pjesme koje je Tarrant slušao, a reporteri srpskog lista Alo posjetili su Željka Grmušu, autora pjesme.

- Užasno je to što je napravio ovaj na Novom Zelandu, naravno da osuđujem taj čin i žao mi je svih tih nevinih ljudi. Ali on je krenuo ubijati i to bi napravio bez obzira na to koju je pjesmu slušao - kazao je Grmuša, krajiški veteran koji živi u u svojem rodnom mjestu Plavnom kod Knina.

U razgovoru je objasnio u kojim okolnostima je napisao pjesmu.

'Pjesma je bila moralna podrška'

- Pjesma je snimljena u ratu, 1993. godine i nastala je kao moralna podrška našoj vojsci. Pjevali smo, nismo klali i ubijali. I da, vidio sam sve te gluposti na internetu, kako je pjevaju Kinezi, ovi ili oni. Vidite, ja sam je otpjevao i ne sramim se pjesme, ali sada je koriste kako bi osudili cijeli srpski narod. Pa kakve veze ima pjesma s terorističkim napadom? On je odlučio što će učiniti i učinio bi to slušao srpsku, kinesku ili neku treću pjesmu - tvrdi Grmuša.

Dodao je i da se nakon krvoprolića na Novom Zelandu boji za vlastitu sigurnost.

Na izborima javno podržao HDZ-ovu Josipu Rimac

- Naravno da se osjećam ugroženo. Nije mi svejedno i čim se ovo dogodilo, obavijestio sam ljude koji su mi bliski. Vidjet ćemo što će biti, hoće li mi sada i policija zakucati na vrata. Ne znam. Strašno je sve ovo - ispričao je.

Željko Grmuša otkrio je i da dalje pjeva, uglavnom po svadbama, i od toga uglavnom živi. Ali kako kaže, nikad ne pjeva nacionalističke pjesme. Osim toga, bavi se i stočarstvom.

Kao zanimljivost, Alo ističe da je Grmuša na lokalnim izborima prije dvije godine javno podržao HDZ-ovu kandidatkinju Josipu Rimac za gradonačelnicu Knina. Osim toga, Grmuša je 'prijatelj' s Josipom Rimac na Facebooku.

- Naravno da sam je podržao, ona je mnogo napravila za srpski narod - tvrdi on.

Karadžić: To su podmetanja

Brat Radovana Karadžića, Luka Karadžić, ne vjeruje da je ekstremist doista slušao četničku pjesmu.

- Ma nema šanse, čovjek je Australac, ne zna ni srpski. Kako da zna tko je Radovan Karadžić i da razumije o čemu se radi u pjesmi? To nije realno. To netko podmeće, ali ne znam ni tko ni zašto - kazao je on.

- I oružje na kojem su potpisi srpskih junaka mi je sumnjivo, ali koliko-toliko je realnije od toga da je slušao ovakvu pjesmu - kaže Luka Karadžić za Alo.

Nova verzija pjesme 'Remove kebab'

Međutim, iako je izvorni naslov pjesme 'Karadžiću, vodi Srbe svoje', prije nekoliko godina pojavila se i druga verzija te pjesme, koja se zove 'Remove kebab'. Ime pjesme u slengu znači 'Ubij muslimana' ili 'Ukloni muslimana', a pjesma je poznatija u svijetu nego na Balkanu. Gdje god je objavljena, ispod nje se u komentarima nižu rasistički govori mržnje protiv Muslimana.

Kako je australski terorist na društvenim medijima pisao da istražuje povijest balkanskih zemalja, Bugarska je otvorila istragu o njegovim kretanjima tim prostorima. Otkriveno je kako je Tarrant boravio u Sofiji i obišao povijesne lokacije u deset bugarskih mjesta.

Nakon toga otišao je u Bukurešt i potom u Mađarsku. Prema istim izvorima, boravio je na Balkanu od 28. do 30. prosinca 2016. kad je autobusom putovao kroz Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.