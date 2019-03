Terorist s Novog Zelanda bio je i u Hrvatskoj prije tri godine?

Bugarske vlasti priopćile su danas da istražuju motive boravka u Bugarskoj u studenom 2018. desničarskog ekstremista koji je izveo napad na dvije džamije na Novom Zelandu.

[video: 1205088 / specijal brenton tarrant bio je osobni trener i putovao je europi i aziji, bio je u sjevernoj koreji]

Osumnjičeni napadač, 28-godišnji Australac koji je danas izveo napad na dvije džamije u gradu Christchurchu tijekom molitve petkom boravio je u Bugarskoj od 9. do 15. studenog 2018. godine, rekao je bugarski državni tužitelj Sotir Cacarov, javlja N1.

Otvorena je istraga da se utvrdi je li verzija terorista, koji se društvenim mrežama predstavljao kao Brenton Tarrant, kako želi otkriti povijesna mjesta i proučavati povijest balkanskih zemalja ispravna ili je on imao druge ciljeve, naveo je tužitelj na konferenciji za novinare.

Bugarski ministar unutarnjih poslova Mladen Marinov je dodao da je cilj istrage razjasniti motive boravka tog čovjeka i mogući kontakti s drugim osobama.

Prema prvim elementima istrage nema podataka o terorističkim aktivnostima ili kontaktima te osobe u Bugarskoj, naveo je tužitelj.

Istražitelji već imaju precizne informacije o tijeku njegovog boravka u Bugarskoj - on je stigao u Sofiju iz Dubaija 9. studenog, unajmio je automobil 10. studenog i obišao povijesne lokacije u deset bugarskih mjesta. Otputovao je iz Bugarske 15. studenog letom za Bukurešt gdje je unajmio automobil da bi otišao u Mađarsku, naveo je tužitelj.

To nije bilo prvi put da je taj Australac boravio u jugoistočnoj Europi. Prema istim izvorima on je kratko boravio na Balkanu od 28. do 30. prosinca 2016. kad je autobusom putovao kroz Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Bugarski dužnosnici su naveli da su za ovu istragu u kontaktu s vlastima u SAD-u, Novom Zelandu, Australiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Srbiji i Crnoj Gori.

Glavni osumnjičeni za napad u Christchurchu, gdje je ubijeno 49 ljudi, objavio je dokumente prema kojima je kao motiv za svoje djelovanje naveo da se bori protiv imigracije koja preplavljuje kulturu europskih bijelih naroda. Neki elementi se pozivaju na epizode iz povijesti Balkana i borbi protiv Osmanskog carstva.