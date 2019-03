'Smrt 11-godišnje Ebbe bila je prekretnica. Tada sam odlučio'

U zločinu koji je šokirao svijet, Brenton Tarrant u svojem je krvavom pohodu u dvije džamije u gradu Christchurchu na Novom Zelandu ubio 49 ljudi, a barem 20 ranio.

U rasističkom anti-migrantskom manifestu koji je objavio na Facebooku prije napada, kao jedan od motiva za masakr navodi i odmazdu za ubojstvo djevojčice, 11-godišnje Ebbe Akerlund, u terorističkom napadu na Stockholm u travnju 2017. godine.

U tom terorističkom napadu Uzbekistanac Rakhmat Akilov kamionom se zabio skupinu ljudi i ubio petero, a među njima je bila i djevojčica Ebba koja se vraća iz škole.

- Njezina smrt bila je prekretnica - napisao je.

- Nisam više mogao ignorirati napade. Više nisam mogao ignorirati nasilje. U tom trenutku nešto se promijenilo. Ta promjena bila je Ebba Akerlund... Ebba se trebala naći sa svojom majkom poslije škole, a ubio ju je islamistički terorist - naveo je.

- Ebba je bila nešto drugačije. Mlada, nevina i mrtva Ebba. Njezina smrt, za koju su krivi uljezi, njezina nasilna smrt navela me da ovo napravim - napisao je manijak.

- To su napadi na moje ljude, na moju kulturu, napadi na moju vjeru i na moju dušu. Ne mogu to ignorirati - napisao je Tarrant.

Majka preminule djevojčice Ebbe bila je potpuno šokirana svemu što je uslijedilo, a osobito ju je užasnulo da je manijak svoj luđački pohod opravdao željom za osvetom za smrt njezine kćeri.

- To što je on učinio protivno je svemu u što je Ebba vjerovala - kazala je Jeanette Åkerlund, Ebbina majka.

