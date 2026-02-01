Autor Thompsovonog hita 'Ako ne znaš što je bilo' nastupit će na dočeku rukometaša na Trgu

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je učinila naciju ponosnom nastupima na Europskom prvenstvu. Pobjedom protiv Islanda 34-33, hrvatski rukometaši osvojili su brončanu medalju. Iz Grada Zagreba najavili su kako će doček biti u ponedjeljak u 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Nastupat će Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže.

Podsjetimo, Nenad Ninčević autor je Thompsovnog hita 'Ako ne znaš što je bilo' i jedan od članova benda Hrvatske ruže. Zbog toga se mnogi pitaju hoće li se Trgom ponovno zaoriti pjesma koja je na prošlogodišnjem nastupu postala neslužbena himna ove generacije reprezentativaca.

Grad ograničio komentiranje objave

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja, nakon što na posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni pjesmu 'Čavoglave' počeo sa 'za dom spremni'. Grad Zagreb je ispod objave dočeka brončanih rukometaša na društvenim mrežama, nakon nekoliko stotina komentara, ograničio komentiranje.

EHF (Europska rukometna federacija) također je zabranila Thompsonovu pjesmu na rukometnom Euru.

- Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen - naveli su.

Thompson bi, Grad ne da

Podsjetimo, kako su za 24sata ranije istaknuli iz Thompsonovog tima, pjevač bi se rado odazvao na doček, ako to bude želja igrača.

- Lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao. Njemu bi to sigurno bilo drago - rekli su nam iz Thompsonovog tima.

Thompson je u petak odnio nagradu u četiri kategorije na dodjeli Cesarice. Pozirao je sa statuom u ruci zajedno s dugogodišnjim prijateljem i suradnikom Nenadom Ninčevićem, autorom Thompsonove pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo'.

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lani je više desetaka tisuća navijača na središnjem zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića dočekalo hrvatsku mušku rukometnu reprezentaciju koja je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu završenom u nedjelju u Oslu. Nastupili su tada Prljavo kazalište, Daleka obala, Zaprešić Boysi i Marko Perković Thompson, koji je bio posebna želja rukometaša.