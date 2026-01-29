Obavijesti

VODI SE ŽESTOKA RASPRAVA

Tomašević: Komuniciramo s HRS-om oko dočeka. To je sve što ću reći. Javio se i HDZ

Piše Antonela Šaponja,
Tomašević: Komuniciramo s HRS-om oko dočeka. To je sve što ću reći. Javio se i HDZ
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izbjegao je na konferenciji za medije izravno odgovoriti bi li Thompsonov nastup bio dopušten u sklopu eventualnog dočeka

Rasprava o mogućem dočeku hrvatskih rukometaša u Zagrebu nakon Europskog prvenstva, kao i o potencijalnom nastupu Marka Perkovića Thompsona, otvorila je politička pitanja i podijelila gradske zastupnike nakon sjednice Gradske skupštine.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izbjegao je na konferenciji za medije izravno odgovoriti bi li Thompsonov nastup bio dopušten u sklopu eventualnog dočeka.

Naglasio je da je fokus isključivo na sportskom uspjehu reprezentacije i komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom. 

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Čestitam rukometašima. Započela je komunikacija s Hrvatskim rukometnim savezom i neću više ništa reći po tom pitanju. Želim im svu sreću da osvoje zlato. Ne mislim davati nikakve političke komentare, nisam ih davao cijeli turnir, neću ni sada - rekao je Tomašević.

Ni nakon ponovljenog pitanja gradonačelnik nije iznosio dodatne stavove, već je ostao pri istom odgovoru.

ZABRANA ZA THOMPSONA Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Kako su za 24sata ranije istaknuli iz Thompsonovog tima, pjevač bi se rado odazvao, ako to bude želja igrača.

- Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao. Njemu bi to sigurno bilo drago - rekli su nam iz Thompsonovog tima.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za razliku od njega, gradski zastupnici SDP-a na svojoj su konferenciji jasno poručili da, ako dođe do zahtjeva za Thompsonov nastup, on ne bi bio odobren. 

- Odluka o zabrani ne odnosi se isključivo na javne ustanove, nego i na gradske površine. U slučaju da Thompson zatraži nastup na Trgu, takvu dozvolu neće dobiti - rekla je Sara Medved iz Kluba zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini.

NIJEMCI SU POVLAŠTENI Kapetan Martinović zagrmio: 'Potpuno je ludo što nam rade'
Kapetan Martinović zagrmio: 'Potpuno je ludo što nam rade'

Suprotno tom stavu, Tomislav Jonjić poručio je kako bi, u slučaju da Zagreb ne želi organizirati takav doček, on trebao biti održan u Splitu. U raspravu se uključio i HDZ-ov zastupnik Mario Župan, koji je izrazio očekivanje da će rukometaši biti dočekani bez obzira na političke prijepore.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Čestitke našim rukometašima, nadamo se da će se gradonačelnik udostojiti ih dočekati bez obzira na kakvog sjaja bila medalja. Nadamo se da će se pjevati pjesme koji one želi. Hoće li zabraniti i Dinamu nastupe na Maksimiru nakon pozdrava koju su navijači izvjesili na utakmici? - rekao je Župan na konferenciji za medije nakon aktualnog sata 7. sjednice Gradske skupštine.

Podsjećamo, Grad je zabranio Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja, nakon što na posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni pjesmu 'Čavoglave' počeo sa 'za dom spremni'.

